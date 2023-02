4x Mode ideeën voor een instant update van je look

Streetstyle mode 2023. 4x Mode ideeën. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Christabelle Beaudry

Tijdens de Fashion Weeks krijgen we de meest creatieve en originele outfits te zien. Influencers die door de modehuizen gekleed worden personaliseren de looks met eigen vondsten. En de minder gelukkigen die het met hun eigen kleren moeten doen, interpreteren de moods van de modehuizen op hun eigen manier. Ook daar steken we vaak de leukste mode ideeën van op. We nemen er een paar met je door. We spotten ze in de streetstyle mode tijdens de Copenhagen Fashion Week.

Reuze haarstrik

Boost je paardenstaart met een mega haarstrik. Nog leuker is het als je voor een fluwelen exemplaar gaat. Zo’n fluwelen strik heeft een rijke uitstraling en de kleuren zijn vaak heel erg mooi. Kun je geen kant-en-klare mega strik vinden, maak er dan zelf eentje. Zo moeilijk is dat niet! Wees creatief.

Opvallende sjaal

Ook met een eenvoudig accessoire als een gekleurde sjaal kun je je look enorm boosten. Ga voor een bijzondere kleur of een opvallend materiaal en denk na over de manier waarop je de sjaal gaat dragen. Dat is iets wat nog vaak vergeten wordt: achter elke geslaagde mode look zit een hoop denkwerk en research!

Cowboy hoed

Wollen mutsen en baseball caps mogen dan de trend zijn, cowboy hoeden doen ook nog steeds mee. Ben je niet bang om een beetje op te vallen, tik dan zo’n exemplaar op de kop. Ook supercool in de zomer met een spijkerbroek en hemdje.

Mary Janes

In de schoenentrends voor 2023 zijn we een comeback van Mary Janes. Draag ze eens onder een spijkerbroek met witte sokken. Je look ziet er opeens volkomen anders uit. Sneakers en boots zijn prima maar je zult het met ons eens zijn Mary Janes het fashion gehalte van je mode look flink opkrikken.

Bekijk de streetstyle foto’s van de Copenhagen Fashion Week maar eens en steek er originele mode ideeën van op. Je haalt er vast nog meer uit dan wij.

