Kapsel ideeën. Topknot kapsel met vlecht en schuifspeldjes. Foto Charlotte Mesman

De influencers en wannabees bij de Fashion Weeks – ook die peopletjes die geen toegang tot de modeshows hebben – doen er alles aan om op te vallen. Dit in de hoop om gefotografeerd te worden door de streetstyle fotografen. Je weet maar nooit of je foto dan misschien wel in een tijdschrift of ergens online terecht komt. Het is dan ook begrijpelijk dat het volk bij de Fashion Weeks letterlijk alles uit de kast trekt om goed voor de dag te komen.

Origineel kapsel met topknot

Dat leidt tot vondsten en originele ideeën, ook als het op de kapsels aankomt. Zo vonden wij de dit kapsel met topknot die je op onze streetstyle foto’s wel zo grappig. We maakten deze foto’s bij Diesel wat meteen het blauwe truitje verklaart want bij Diesel was zo ongeveer iedereen in het (denim) blauw.

Maar nu meer over het kapsel. Het is een combinatie van strak en netjes en lange losse haren. Van voren is het kapsel ingevlochten naar achteren toe. De twee vlechten zijn vervolgens achter op het hoofd in elkaar gedraaid tot een topknot. De rest van het haar hangt los en is mooi geföhnd. Aan de zijkanten is het haar dan nog eens strak tegen het hoofd gestyled met behulp van gekleurde schuifspeldjes.

In dit kapsel zitten, zoals je ziet, heel veel verschillende elementen. Uitgangspunt is dat je netjes te werk gaan en met de punt van een kam de haarlokken aan de voorkant met een haarscherpe scheiding aan weerszijden van je gezicht van de zijlokken scheidt. Het middenstuk vlecht je dan in.

Een topknot staat jong terwijl de strakke zijkanten heel modern aandoen. Voor een licht liftend effect kun je er wat spanning op zetten zodat je ogen net iets langer lijken en kraaienpootjes minder diep zijn. De schuifspeldjes zorgen bovendien voor kleur; je matcht ze met je oufit.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer met deze look.

