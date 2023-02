Is dit pittige korte kapsel iets voor jou?

Kort haar is terug in beeld. Korte kapsels zijn op dit momenteel enorm geliefd. Dit korte kapsel spotten we backstage bij de Fashion Week.

Kort kapsel backstage bij de Milan Fashion Week. Foto Adversus

Gisteren (dinsdag 21 februari) is de Milan Fashion Week van start gegaan met een paar kleine maar interessante modeshows waaronder die van de Italiaanse modeontwerper Martino Midali die met een schitterende knitwear collectie voor winter 2023 2024 kwam. Wij van Trendystyle volgen het gebeuren live en gingen backstage. Daar spotten wij het korte kapsel dat je op onze foto’s ziet.

Korte kapsels maken een grote comeback

Kort kapsel backstage bij de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Korte kapsels maken op dit moment een grote comeback en dat is eigenlijk een beetje tegen alle trendvoorspellingen in. Volgens de hair stylisten neemt de vraag naar frisse korte koppies toe en laten steeds meer mensen de schaar in hun lange of halflange lokken zetten.

Kort kapsel backstage bij de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Mocht je met het idee spelen maar niet weten hoe je je hoe wilt laten knippen, dan brengt het pittige korte kapsel van ons model backstage je misschien op ideeën.

Kort kapsel backstage bij de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Het kapsel laat een vrij lange bovenkant zien met lange lagen aan de achterkant die eindelijk in een cleane nek. De zijkanten zijn korter wat dit kapsel extra pit verleent. En juist omdat de haarlengte kort is, kun je gemakkelijk verven of bleachen zodat je een ultramodern effect kunt creëren.

Zo veelzijdig is dit korte kapsel

Anders dan je misschien zou denken, laat zo’n korte haarcoupe zich ook op verschillende manieren stylen. Dat kun je ook op de foto’s zien. Eerst zagen we het model met een volumineuze haarstijl waarbij de lange lokken aan de voorkant in een soort zijwaartse kuif waren gestyled.

Kort kapsel backstage bij de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Daarna spotten we haar met een zwart dopmutsje met wat haar op het voorhoofd wat maar weer laat zien hoe leuk zo’n kort koppie met lange bovenkant ook met een muts of pet is.

Kort kapsel backstage bij de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

En tenslotte zagen we haar met een wet look kapseltje waarbij al het haar met gel strak om haar hoofd was gelegd. Dat deed de hair stylist (we stonden erbij) door met beide handen en haarstylingsproduct het haar tegen het hoofd te strijken. Een kind kan de was doen!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

