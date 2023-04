De beste cadeau tips voor moeder (en oma)

Moederdag, verjaardag, een bijzondere gelegenheid of gewoon zin om haar eens te verrassen? Er zijn van die momenten waarop je je moeder (of oma) extra wilt verwennen. Maar wat geef je aan een moeder die alles al heeft? We zetten een aantal cadeau tips voor moeder op een rijtje.

Een sleutel naar het perfecte cadeau voor moeder

Voordat we daarmee beginnen, hebben we een algemene tip voor je die het je gemakkelijk zal maken. Bij het kiezen van een cadeau voor moeder (maar ook voor iedere andere persoon waar je aan hecht) kun je twee kanten op. Enerzijds kun je denken aan een cadeau met een persoonlijke twist, iets wat je zelf gemaakt hebt, waar je energie, creativiteit en liefde in hebt gestopt. Dat zijn eigenlijk de mooiste cadeaus. Anderzijds kun je het zoeken in extra luxe, iets wat je moeder zichzelf nooit zou permitteren maar waar ze wel volop van zal kunnen genieten. Wat je ook kiest, het moet altijd aansluiten bij je moeders persoonlijkheid en interessen.

De beste cadeau tips voor moeder (en oma)

#1 Een fotoalbum maken

Eén van de beste cadeaus voor moeder is een fotoalbum maken, zeker als je moeder niet digitaal is aangelegd. Maar ook als ze dat wel is, is een fotoalbum altijd een schot in de roos. Je kunt denken aan een boek met foto’s van haar en jou maar je kunt ook een ander aspect uitlichten. Kan je moeder goed koken, dan zou je dat als thema kunnen nemen, met foto’s en recepten. Is je moeder dol op haar hond, dan hondjelief dan als leidraad. Maak er iets heel persoonlijks van met misschien zelfs een speciale boodschap op de cover.

#2 Een leuke workshop

Houd je moeder van bloemschikken, van schilderen, van koken? Informeer eens naar de workshops in je omgeving. Dit is een leuk cadeau met een persoonlijke twist. Zoek naar een cursus waar ze echt iets van kan opsteken. Helemaal leuk wordt het als je haar verrast met een inschrijving voor twee personen zodat ze een vriendin (of misschien wel jou) kan meenemen.

#3 Een abonnement op haar favoriete tijdschrift

Koopt ze af en toe een tijdschrift of zie je haar bij de schappen in de supermarkt vaak naar hetzelfde blad grijpen, verras haar dan met een abonnement op dat blad. Je kunt ook denken aan een hobbytijdschrift: tuinieren, wooninrichting. Het zijn maar ideeën. Waar het om gaat, is dat je je inleeft in je moeders interessen.

#4 Een luxe crème of beautyproduct

Hecht je moeder aan lichaamsverzorging dan maak je haar vast blij met een luxe crème die bij haar huid past. Je kunt ook denken aan een bezoekje aan de schoonheidsspecialiste of brow bar, een dagje in een spa of een knipbeurt bij een bekende kapper waar ze zichzelf nooit op zou trakteren. Ook hier geldt weer dat het er allemaal om draait om je goed in haar in te leven.

#5 Een liefdevolle boodschap

Zoals gezegd, kun je met de cadeaus twee kanten op. Luxe cadeaus zijn een grote verrassing maar handgemaakte dingen waarin je al je genegenheid voor je moeder legt, zijn ontroerend en onbetaalbaar. Denk daarbij aan een mooie kaart met een handgeschreven boodschap of aan een zelfgemaakt gedicht met lieve woorden voor mams dat je hebt ingelijst. Of een voorwerp – een kussen, een deken – waar je een persoonlijke boodschap in hebt geborduurd. Leg je hele hart erin en je hebt het mooiste cadeau dat je mams kunt geven!