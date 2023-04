Dit zijn de grootste wenkbrauwtrends voor lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Ook dit seizoen blijven we geobsedeerd door wenkbrauwen maar we gaan het onszelf wel iets gemakkelijker maken. Want de wenkbrauwen voor lente zomer 2023 worden natuurlijker. Dat betekent natuurlijk niet dat we voor wildgroei gaan. Integendeel. Verzorgde wenkbrauwen zijn een must. We zetten de grootste wenkbrauwtrends voor lente zomer 2023 op een rijtje.

Natuurlijke en verzorgde wenkbrauwen

De afgelopen tijden zien we een enorme comeback van natuurlijke wenkbrauwen en dat verbaast ons niets. Het is ontzettend leuk om met allerlei moderne wenkbrauwtechnieken te spelen.

Natuurlijke wenkbrauwen voor lente zomer 2023. Charlotte Mesman

Ook ik heb me de afgelopen jaren enthousiast gewaagd aan microblading en brow lamination, en elke keer weer was ik verrukt van het resultaat. Maar na een aantal weken, of in het geval van microblading een jaar, vervaagt alles weer en uiteindelijk grijp ik dan maar weer terug naar dat vertrouwde wenkbrauwpotlood en de brow gel.

Dit zijn de grootste wenkbrauwtrends voor lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Een dergelijke ‘brow moeheid’ merkte ik ook tijdens de afgelopen Fashion Weeks op. De wenkbrauwen van de fashion peopletjes zien eruit als door een ringetje te halen maar zijn vooral natuurlijk en met potlood of poeder bijgewerkt. Wat wel opvalt, en dat is dan meteen ook een supertrend, is dat de vormen er mooi strak in zitten. Vooral de onderlijn gaan we dit seizoen scherp epileren of waxen.

N.B. Is je huid erg gevoelig of slap wax dan liever niet want het is elke keer weer een aanslag op je oogleden.

Goed om te weten: ook op de catwalks voor lente zomer 2023 domineren natuurlijke en verzorgde wenkbrauwen.

Fluffy wenkbrauwend: gelamineerde wenkbrauwen en soap brows

Fluffy brows. Foto Charlotte Mesman

In de modewereld mag het motto dan ‘less is more’ zijn, op TikTok is de fluffy brow nog steeds de ‘queen of brows’. Brow lamination is dé techniek om je wenkbrauwen fluffy neer te zetten. Voor wie het nog niet weet: dit is een soort permanent dat je wenkbrauwhaartjes recht maakt en omhoog dwingt. Voor een high impact brow worden de haartjes vervolgens geverfd en uiteindelijk in de juiste vorm gewaxt. Tegenwoordig zijn er ook DIY kits om je wenkbrauwen thuis te lamineren. Een andere manier om je haartjes fluffy te maken, is met behulp van brow soap.

Onze mening: volgens ons houden we brow lamination en microblading erin maar gaan we die technieken vooral inzetten voor speciale gelegenheden. Wel even goed timen want niet iedereen vindt het fresh van de brow bar resultaat even mooi. Het heeft tijd nodig om even settlen.

Dunne wenkbrauwen alweer overgewaaid

Als je het ons vraagt, is de dunne wenkbrauwentrend alweer overgewaaid. Deze trend hing samen met de comeback van de jaren ’90 en ’00 en werd door Bella Hadid gezet. Maar wij hebben er op de catwalks en in de streetstyle tijdens de Fashion Week, onze belangrijkste bronnen voor de allernieuwste trends, maar bar weinig van terug gezien. Toegegeven: Bella draagt haar wenkbrauwen nog steeds vrij dun (maar niet zo dun als in de jaren ’90 in de mode was).

Gebleekte wenkbrauwen

Gebleekte wenkbrauwen voor lente zomer 2023. Charlotte Mesman

Een andere trend die vooral op Tiktok en onder de jongere generaties in de mode zou zijn – maar ook hier hebben we op de catwalks en in de streetstyle weinig van teruggezien – is gebleekte wenkbrauwen. Ze worden vaak gecombineerd met gebleekt haar en kunnen interessante effecten geven maar je moet er het type voor zijn.

Wenkbrauwkleuren

Tot slot nog iets over de wenkbrauwkleuren. Ook hier zien we een comeback van natuurlijk. Zelfs harde contrasten zoals heel donkere wenkbrauwen bij een hoogblonde haarkleur zijn een beetje uit beeld verdwenen.

Conclusie

In de wenkbrauwtrends voor lente zomer 2023 draait het voornamelijk om natuurlijke wenkbrauwen met een natuurlijke kleur maar wel met een uiterst verzorgde vorm die zoveel mogelijk de eigen vorm volgt. Hieruit volgt ook meteen dat androgyne en rechte wenkbrauwen uit beeld aan het verdwijnen zijn. Maar zoals altijd geldt: doe waar je je goed bij voelt.

Klik hier voor beautytips voor de heren op ADVERSUS