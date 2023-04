Deze kapsels en haarkleuren passen bij een rond gezicht. Foto Charlotte Mesman

Heb jij een rond gezicht? Super! Want juist die rondingen geven het een jonge uitstraling die je lang in de tijd zult behouden. Volumeverlies – wat nu eenmaal bij het verouderingsproces hoort – zal bij jou minder snel zichtbaar zijn dan in een mager gezicht met hardere trekken. Dus wees maar blij met die zachte rondingen. Wil je er iets van afsnoepen of wat stoerdere trekken creëren, doe dat dan met kapsels en haarkleuren die passen bij een rond gezicht. We hebben een aantal tips voor je.

Het geheim voor een optisch slanker gezicht

Het geheim om je gezicht slanker te laten lijken is heel eenvoudig: creëer scherpere lijnen met behulp van schaduw (het is als contouren!) en werk in de lengte waardoor je gezicht ovaler en langer lijkt. Het is dus niet alleen een kwestie van de juiste haarsnit, maar ook van haarstyling en zelfs van haarkleuren.

Deze kapsels passen bij een rond gezicht

Haartips en haarkleuren. Foto Charlotte Mesman

Het gaat er dus om om de illusie van een langer gezicht te creëren. Dat kun je doen met haarsnitten die volume bovenop je hoofd creëren. Denk daarbij aan kapsels met laagjes bovenop het hoofd. Je kunt ook voor een haarsnit met langere lagen gaan waarbij het accent steeds op volume bovenop je hoofd of in de haarpunten moet liggen. Langere lagen balanceren de rondingen in je gezicht terwijl kortere lagen juist de rondingen ervan accentueren. Denk bijvoorbeeld aan langere shags.

OM TE VERMIJDEN: maar vermijd alle kapsels – ook laagjeskapsels – met volume aan weerzijden van je gezicht (omgekeerd geldt dat als je een lang gezicht hebt volume rond je gezicht juist flatterend werkt). Vermijd ook haarsnitten met een te korte of te lange haarlengte. Not done: een bob kapsel op de kaaklijn.

Deze kapsels en haarkleuren passen bij een volslank gezicht. Foto Charlotte Mesman

HEEL FLATTEREND: een long bob (lob) die onder je kaaklijn – zeg tot op of net boven je schouders – valt.

Haarpony of niet?

Een goed gekozen haarpony kan ook een heleboel voor een rond gezicht doen. Ga voor een zijwaartse pony die een scherp en asymmetrisch element in je gezicht aanbrengt. Ook een haarscherpe pony zorgt voor een besliste, zo je wilt harde lijn in je gezicht die de aandacht van de rondingen afleidt. Wat je ook doet: houd de pony kort en dus verder weg van je ogen.

De haarstyling

Er zijn een aantal haarstijlen die een vol gezicht flatteren. Een daarvan is de hoge paardenstaart omdat deze in de lengte werkt. Hetzelfde geldt voor een topknot. Je kunt het hoogte-effect nog versterken met een scrunchie of een grote strik volgens de nieuwste haartrends.

Ook kapsels met een zijscheiding werken goed omdat ze de rondingen doorbreken. Ga voor een scherpe scheiding. Scherpe lijnen doen het goed in een gezicht met zachte rondingen. Je kunt ook met volume bovenop je hoofd of in de haarpunten (bijvoorbeeld een mooie krul of slag) werken. Bewerk je haar met een krultang of gebruik een volumizing mousse om body in je haar te creëren.

Beweging zonder al teveel volume werkt voor jou. Foto Charlotte Mesman

OM TE VERMIJDEN: een haarstyling met supersteil haar dat glad en plat om je hoofd ligt omdat de rondingen van je gezicht hierdoor juist uitkomen.

Wat wel werkt is lange steile haarlokken die aan weerszijden als een soort lang gordijn voor je gezicht vallen. Of zwoele waves die beweging toevoegen maar geen volume. Helemaal een schot in de roos voor jouw type gezicht zijn tendrils, die haartrend met van die losse haarlokken rond je gezicht.

De juiste haarkleuren

Om een volslank gezicht smaller te doen lijken is het beter om ‘effen’ haarkleuren te vermijden. Ga liever voor highlights of lowlights die diepte in je haar aanbrengen en de aandacht van de rondingen in je gezicht afleiden. Je kunt ook voor een color block gaan maar dan wel in twee verschillende nuances van dezelfde kleur om je haar meer dimensie te geven.

Je haar rond je gezicht mag wel wat donkerder zijn en een schaduw creëren zodat je gezicht slanker lijkt. Een vuistregel: haarkleuren met een koude ondertoon maken ronde gezichten optisch slanker, warme kleuren voegen volume toe.

Lichte haarpunten leiden de aandacht van je gezicht af. Foto Charlotte Mesman

Nog een vuistregel: heb je een volslank gezicht houd je haar bij de aanzet (haarwortels) dan wat donkerder en ga voor lichtere haarpunten. Hierdoor werk je in de lengte (en dat was precies dé truc om jouw type gezicht slanker en langer te laten lijken).

OM TE VERMIJDEN: te lichte haarkleuren want die doen je gezicht breder lijken.

Haaraccessoires

Haaraccessoires kunnen helpen om de aandacht van je gezicht af te leiden. Denk aan een diadeem met fonkelende steentjes of statement haarspelden.

Zoals je ziet, is er een heleboel dat je kunt doen om rondingen en volume in het gezicht te balanceren zodat het op z’n voordeligst uitkomt.

