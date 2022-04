Dit kunnen een paar haarlokken rond je gezicht voor je look doen

Een paar haarlokken rond je gezicht en je hair look is up-to-date. Haal die ronde borstel maar weer tevoorschijn. Of ga voor Farrah-Fawcett-lagen.

Haarstyling lente zomer 2022. Haarlokken rond je gezicht

Ben jij gewend om je haar uit je gezicht te dragen? Complimenten. Je treedt met open vizier de wereld tegemoet. Maar soms wil je in de spiegel wel eens een ander hoofd zien. Op die momenten kun je experimenteren met de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2022.

Tendrils, curtain bangs, laagjes en zelfs Farrah Fawcett jaren ’70 hair looks. In veel actuele kapseltrends omlijsten de voorste haarlokken het gezicht. Hiermee verzacht je niet alleen je gelaatstrekken maar creëer je een update hair look.

Tendrils

Haarstyling lente zomer 2022. Haarlokken rond je gezicht. Foto Charlotte Mesman

Tendrils zijn losse lokjes rond je gezicht. Het is een trend die we al in de jaren ’90 zagen maar die (natuurlijk weer) terug te voeren valt op de jaren ’70. Je kunt kiezen voor kleine vlechtjes (braided tendrils) maar je kunt ook gewoon een paar plukjes lostrekken en er de krultang op zetten zodat ze zwoel rond je gezicht hangen.

Braided tendrils zijn perfect voor als je je haar los draagt; zwoel gekrulde plukjes doen het goed bij een opsteekkapsel.

Gordijntjespony’s

Haarstyling lente zomer 2022. Haarlokken rond je gezicht. Foto Charlotte Mesman

Curtain bangs (gordijntjespony’s) en hun moderne variant, bottleneck bangs, zijn lange pony’s die aan de zijkant van je hoofd versmelten met de rest van je haarlengte en je gezicht op een zwoele manier omlijsten. Deze pony’s staan iedereen goed en updaten je hair look op een ‘veilige’ manier.

Voor wie het nog niet weet: gordijntjespony’s vallen open in een middenscheiding terwijl bottleneck bangs (hoe moet we dit in hemelsnaam vertalen?) een volledige pony vormen maar wel met (veel) kortere en niet al te veel haartjes in het midden van het gezicht.

Laagjes en Farrah Fawcett lokken

Haarstyling lente zomer 2022. Haarlokken rond je gezicht. Foto Charlotte Mesman

De haartrends voor lente zomer 2022 staan in het teken van de jaren ’90 en daarmee komen ook laagjeskapsels weer in beeld. Maar zoals altijd zijn de haartrends in beweging en inmiddels zijn we alweer terug in de jaren ’70 (grote inspiratiebron voor de jaren ’90). Eén van de stijliconen uit die tijd waar de hair stylisten van nu zich momenteel graag door laten inspireren is Farrah Fawcett. Haar kapsel is het toppunt van laagjes die het gezicht omlijsten (check deze Charlie’s Angel maar eens op internet).

Zover als Farrah hoef je niet te gaan, maar je kunt je look wel updaten door je voorste haarlokken met een ronde borstel en föhn (of dikke krultang) volume mee te geven en naar buiten te krullen. Op die manier omlijsten ze je gezicht op een zachte manier. Weer eens iets heel anders dan die strakke paardenstaart of dat lange haar achter je oren!

