Vandaag gaan we troubleshooten. Trekkerige huid, gevoelige huid, roodheid? Breng je huidprobleempjes in kaart en vind de beste anti-aging ingrediënten.

Vind de juiste anti-aging ingrediënten voor jouw huid

Voordat je een skincare product of anti-aging crème koopt, is het belangrijk om in kaart te brengen wat je van dit product verwacht. Daarvoor moet je je eigen huid onder de loep nemen. Wat zijn volgens jou de pijnpunten, waar wil je de accenten leggen? Pas na wat gedegen troubleshooten kun je op zoek gaan naar een geschikt product met werkzame stoffen die iets voor jouw huid kunnen betekenen.

Ga niet zomaar op beloftes af maar informeer je op internet en lees de ingrediëntenlijsten op de verpakkingen. Om je op weg te helpen, maakten we een lijstje van aandachtspunten en werkzame stoffen. Vanzelfsprekend is de lijst niet uitputtend maar wellicht kan het overzicht je enige houvast bieden bij de aankoop van skin care producten.

#1 Fijne lijntjes en rimpels

Retinoïden, derivaten van vitamine A. Retinoïden stimuleren de aanmaak van collageen. Meer effect nog sorteer je met tretinoïn (Retin-A). Crèmes met deze werkzame stof zijn alleen op recept verkrijgbaar omdat ze je huid kunnen uitdrogen.

Vitamine C. Ook vitamine C kan helpen tegen fijne lijntjes en rimpels. Controleer of deze vitamine hoog op de ingrediëntenlijst van je crème voorkomt want vitamine C zal alleen iets voor je huid doen als het in hoge concentraties in je crème aanwezig is.

Vitamine B3 (niacinamide). Deze werkzame stof heeft een licht exfoliërende werking waardoor rimpels en droogtelijntjes minder zichtbaar zijn. Klik hier om meer over niacinamide te lezen.

#2 Droge huid

Hyaluronzuur. Crèmes op basis van hyaluronzuur kunnen je huid hydrateren. Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof die vocht vasthoudt.

Vaseline of glycerine. Deze vetten vormen een barrière en beschermen derhalve tegen uitdroging.

#3 Verslapte huid en vervagende gezichtscontouren

Peptiden. Peptiden zijn korte reeksen van aminozuren (kleine eiwitten) die van nature in ons lichaam aanwezig zijn. Ze verstevigen je huid en stimuleren de fibroblasten om collageen te produceren (en dat klinkt je vast als muziek in de oren!). Klik hier om meer over peptiden te lezen.

Ceramiden. Deze vetten (lipiden) zijn van nature in ons lichaam aanwezig zijn en beschermen de huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Als je huid te weinig ceramiden bevat, verzwakt je huidbarrière en kan je huid uitdrogen. Ceramiden houden de huid sterk en soepel en houden het vochtgehalte op peil waardoor je huid strakker oogt.

#4 Zonschade

Alfahydroxyzuur (alpha hydroxy acid). AHA is een (chemische) exfoliant die dode huidcellen losweekt waardoor je huid gladder en egaler wordt.

Vitamine B3 (niacinamide). Zie #1

#5 Pigmentvlekken

Hydrochinon. Hydrochinon geeft verreweg de beste resultaten bij pigmentvlekken. Crèmes met deze werkzame stof zijn alleen op recept verkrijgbaar en moeten onder begeleiding van een arts worden gebruikt omdat ze kunnen irriteren.

Vitamine C en derivaten daarvan kunnen helpen om pigmentvlekken te vervagen.

Kojinezuur (kojic acid). Kojinezuur heeft een remmende werking op het enzym tyrosinase waardoor minder pigment wordt aangemaakt.

#6 Onregelmatige of vale huidskleur

Alfahydroxyzuur. Zie #4

Retinoïden. Zie #1.

# Roodheid

Vitamine B3 (niacinamide). Zie #1. Niacinamide kan de hoeveelheid lipiden in je huid verhogen waardoor je huid beter gehydrateerd en minder rood is. Bovendien is het een krachtige antioxidant en ontstekingremmer.

Ceramiden. Zie #3. Ook hier geldt: meer ceramiden betekent minder vochtverlies en dus minder roodheid.

Aloe vera. Aloe vera werkt verzachtend, vermindert roodheid en irritatie van de huid.

Azelaïnezuur (azelaic acid). Azelaïnezuur wordt vaak gebruikt om ontstekingen bij acne en rosacea te behandelen vanwege zijn antioxiderende, ontstekingremmende en antibacteriële werking.

