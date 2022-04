Pailletten en metallics zijn ook voor lente zomer 2022 volop in de mode te vinden. En het goede nieuws is: je kunt ze altijd en overal dragen.

Pailletten, metallics, zilverkleurige schoenen, goudkleurige tassen. We komen het allemaal in de mode tegen. Het leuke is dat je glitter & glam items tegenwoordig niet meer hoeft weg te hangen of leggen totdat zich een speciale gelegenheid voordoet. Iedere dag is een dag om te schitteren.

De influencers kennen de kracht van glitter en metallics. Als je ervan houdt om niet onopgemerkt door het leven te gaan, dan wil je ‘blingen’. Maar zoals altijd zit het geheim ‘m in het leggen van de juiste combinaties en in het doseren van het glam-gehalte.

Glittertopjes zijn het gemakkelijkst in het dragen. In combinatie met een spijkerbroek of een hoge taille broek en misschien wel met een mooie blazer of een leren jack, kan zo’n glitter item nooit té zijn.

Voor lente en zomer 2022 gaan we ook glitterrokken en –broeken zien. Hier wordt er iets meer van je stijlgevoel gevraagd om er overdag goed mee weg te komen. Maar er is een stijlformule die eigenlijk altijd werkt: speel met contrasten. Een glitterrok in combinatie met een grove zomertrui of een simpel wit T-shirt bijvoorbeeld haalt je glam-item uit de party sfeer.

Verder is ook de keuze van je schoenen bepalend voor de mood – casual of party – die je wilt uitstralen. Een paar stoere boots onder een glitterjurkje en je kunt boodschappen gaan doen!

Heel grappig vinden wij ook de vondst van de fashionista op onze streetstyle die een paar glittersschoentjes combineerde met sportsokken. Zo worden ook een paar glam shoes die je gewoonlijk alleen voor de meest extreme gelegenheden uit de schoenendoos zou halen, gemakkelijker draagbaar.

Toch nog teveel van het goede allemaal? Beperk je dan tot een goudkleurige tas. Zo’n item trekt je alledaagse kloffie direct omhoog!

Met glitter & glam mode-items is het dus even creatief zijn, en vooral spannende contrasten leggen. Denk aan pailletten met leer, metallics met breisels of haaksels, glitterstofjes met spijkergoed. Of combineer je fonkelende items met uiterst klassieke kledingstukken zoals een witte blazer met een strenge snit.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor een letterlijk stralende modelook.

En doet zich uiteindelijk die speciale gelegenheid voor, die party of feestelijke opening, dan gooi je natuurlijk alle remmen los!

