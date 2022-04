Waarom we ons haar dit seizoen in een middenscheiding dragen

We kunnen er niet omheen. Waar we qua haarsnitten alle kanten op kunnen, is er op haarstylingsgebied één grote winnaar: de middenscheiding.

Haarstyling trends lente zomer 2022. De middenscheiding. Photo courtesy of Etro

De haartrends voor lente zomer 2022 zijn onderling enorm verschillend. Alles draait om de haarsnitten die creatiever en gewaagder zijn dan ooit. Het is wel duidelijk dat we er met z’n allen weer zin in hebben.

Bovendien zijn we, na alles wat we hebben meegemaakt, meer gaan relativeren. Kom op, wat is nu haar? Daar zet je toch zonder aarzelen de schaar in? Het groeit toch weer aan? Dat is zo’n beetje de mood van het moment.

Haarstylingstrends 2022. Middenscheiding. Photo courtesy of Fendi

In kapselland wemelt het dan ook van de nieuwe haarsnitten en creatieve coupes. De laagjestrend lokt ons uit om te experimenteren met nieuwe volumes en proporties. Geen wonder dat de haarstyling – niet hoe je je haar laat knippen, maar hoe je het kapt, om maar eens een ouderwets woord te gebruiken – op het tweede plan komt.

Zoveel verschillende kapsels we voor 2022 mogen verwachten, zo weinig variatie zijn we in de haarstylingstrends. Daarover bestond op de catwalks in ieder geval ongewoon veel eensgezindheid.

8x Stijltips om die minirokken en mini-jurkjes succesvol te dragen. Photos courtesy of Blumarine, Fendi, Dior, Alberta Ferretti, Etro

Kijk maar eens naar de coverfoto die wij bij ons artikel over minirokken en korte jurken publiceerden. We hadden de foto’s puur op de outfits uitgezocht. En toen opeens viel het ons op. Jij ziet het vast ook.

Haarstylingstrends 2022. Middenscheiding. Photo courtesy of Genny

Juist ja, het haar van alle modellen is met een middenscheiding gestyled. De middenscheiding is dé haarstylingstrend voor de lente en zomer van 2022. Dat zat er overigens al aan te komen. Denk maar eens aan de Italiaanse bob, een recht bobkapsel dat is karakteristiek voor zijn een rigoureuze middenscheiding.

Oh lalala…. Dit betekent dus dat deze haarstylingstrend alle zijscheidingdragers onder ons de mogelijkheid biedt om van het ene op het andere moment van look te veranderen!

Good to know voordat je het roer omgooit: omdat de middenscheiding symmetrisch is, verleent deze haardracht je de nette, geordende uitstraling van iemand die zijn (of haar) zaakjes op orde. Serieus, klassiek. Aan de andere kant kleeft er ook een nadeel aan deze symmetrie. Imperfecties in je gezicht, vooral asymmetrische schoonheidsfoutjes, worden erdoor geaccentueerd. Verder zal je haar een paar dagen nodig hebben om aan de nieuwe scheiding te wennen.

Maar leuk is het wel! Je kunt er verder voor kiezen of je je haar superglad stylet (liquid hair) of met een zwoele beach waves of misschien zelfs strak naar achteren weg getrokken. Bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer met een nieuwe hair look.

