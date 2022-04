Met dit anti-aging dieet houd je niet alleen je huid maar ook je hersenen jong

We weten niet hoe jullie er tegenover staan, maar wij hebben ons meer dan eens laten verleiden om een potje voedingssupplementen of een vitamine complex te kopen in de hoop vroegtijdige veroudering tegen te gaan. En er zijn periodes dat we voedingsmiddelen met moeilijke exotische namen aan onze gerechten toevoegen omdat de anti-aging kwaliteiten ervan bezongen worden, en wij maar al te graag willen geloven dat ze de wijzers van de tijd kunnen terugzetten.

Maar altijd weer komt er een moment waarop dat potje vitaminen en mineralen in de vergetelheid raakt en dat die exotische ingrediënten uit onze koelkast verdwijnen.

Het natuurlijke verouderingsproces vertragen is een missie (maar niet onmogelijk)

Als we het over het natuurlijke verouderingsproces hebben, dan denken we al snel aan huidveroudering, en dat is logisch. Het is het eerste wat in het oog springt, ons visitekaartje, maar helaas ook een aspect van ons uiterlijk dat veel van het voortschrijden van de jaren te lijden heeft. Verlies van elasticiteit, rimpels, ouderdomsvlekken. Het zijn signalen dat de klok doortikt, en de tijd laat sporen op ons lichaam achter.

Maar het verouderingsproces is een veel complexer proces dat al onze organen, met inbegrip van onze hersenen, omvat. Het is daarom heel belangrijk om het verouderingsproces zoveel mogelijk te bestrijden, en dat kun je onder meer doen met een correct voedingspatroon.

Na alle modes en rages rond zogenaamd miraculeuze pillen en exotische wortelextracten (om maar iets te noemen), zijn we nu, zo lijkt het althans, in een rijpere en volwassen fase van onze strijd tegen het verouderingsproces terecht gekomen. We staren ons niet meer blind op één enkel zogenaamd anti-aging ingrediënt, één enkele werkzame stof, een superfood, maar concentreren ons op een evenwichtig voedingspatroon waarin de juiste voedingsmiddelen voorkomen. Tegelijkertijd betekent dat ook dat we voorzichtiger moeten gaan omgaan (lees: schrappen of in ieder geval minderen) met voedingsmiddelen waarvan inmiddels bekend is dat ze ons lichaam op den duur kunnen schaden.

Welke voedingsmiddelen horen wel en niet in een anti-aging dieet thuis?

Er zijn drie diëten die ons kunnen helpen om een gezond voedingspatroon samen te stellen.

Het eerste dieet is het mediterrane dieet, dat inmiddels wereldwijd bekend is. Het tweede dieet is het DASH-dieet (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Dit is een samenstel van voedingsrichtlijnen die ons beschermen tegen de gevaren van hypertensie (hoge bloeddruk), een sluipmoordenaar die in veel gevallen met een correct voedingspatroon gemakkelijk bestreden kan worden. Het derde dieet, MIND genoemd, zou je kunnen zien als de ‘evolutie’ van de eerste twee diëten waarvan niemand de effectiviteit meer in twijfel zal trekken. Het MIND-dieet gaat nog een stap verder en belooft ook te beschermen tegen veroudering van de hersenen, met name in personen die erfelijkheid belast zijn met voortijdige cognitieve veroudering.

Kortom, het mediterrane dieet, het DASH-dieet en het MIND-dieeet reiken ons belangrijke handvaten aan om het vroegtijdige verouderingsproces te vertragen, en dan niet alleen van ons huid, ons haar, onze nagels (al die uiterlijkheden waar we graag op fixeren), maar ook van onze cognitieve functies, sterker nog: ons hele lichaam zou er baat bij hebben. We zetten de belangrijkste richtlijnen voor je op een rijtje.

Voedingsmiddelen die niet in je dagelijks voedingspatroon mogen ontbreken

Groene bladgroenten (boerenkool, kale en spinazie, tenminste één keer portie per dag) en groenten in het algemeen.

Bessen, tenminste twee keer per week.

Noten, bijna elke dag.

Olijfolie (om je gerechten mee aan te maken en om mee te koken).

Volkorenproducten, ook meerdere malen per dag.

Vis en zeevruchten, tenminste één keer per week, vooral ook ‘vette vis’ (zalm, haring, makreel, sardines).

Peulvruchten, tenminste drie keer per week.

Wit vlees (kip of kalkoen), twee keer per week

Voedingsmiddelen om te mijden

Maar nu komen we bij de belangrijkste richtlijnen, en wel die van de voedingsmiddelen die je maar beter kunt vermijden, als je je lichaam en cognitieve functies wilt beschermen.

Boter en harde margarine

Kaas (minder dan één keer per dag 30 gram)

Rood of bewerkt vlees

Gefrituurd eten

Zoetwaren, koekjes, snoepgoed en voorbewerkt voedsel.

Als je deze simpele voedingstips opvolgt, dan krijgt je lichaam de benodigde voedingsstoffen binnen om vroegtijdig verouderen te bestrijden en om gezond te blijven. Met zo’n evenwichtig voedingspatroon krijg je voldoende vitamine E, omega-3-vetzuren, foliumzuur, carotenoïden en flavonoïden binnen.

Er zijn talrijke onderzoeken uitgevoerd naar het belang van het consumeren van bepaalde voedingsmiddelen en het vermijden van andere categorieën, en sommige onderzoeken hebben de impact ervan op het verouderingsproces van de hersenen zelfs in cijfers uitgedrukt. Als je je consequent aan de bovenstaande voedingsrichtlijnen houdt, zou je dat proces zelfs 7 jaar kunnen uitstellen. Verder zou bewezen zijn dat dit voedingspatroon effectief is in geval van Alzheimer en ouderdomsdementie.

En onze huid? Ons uiterlijk?

En wat doet het voor ons uiterlijk, vraag je je misschien ook af. Is het anti-aging? Loop de voedingsrichtlijnen nog maar een keertje langs en je zult zien dat ze geheel overeenkomen met wat de dermatologen van vandaag de dag wel ‘vrienden van huid, haar en nagels’ noemen. Je maakt er dus niet alleen je lichaam, je hersenen (heel belangrijk!) maar ook je huid en je haar er blij mee. Een win-win situatie, zouden we zo zeggen.

