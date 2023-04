Verlang jij ook naar de zon? Geef je dagen kleur met de nieuwste modetrends. We hebben 15 mode ideeën voor je voor een feel good lente look.

Lente zomer 2023 street style – Photo ADVERSUS

Laat je niet klein krijgen door het weer. Of de zon deze lente nu schijnt of niet, ga voor een vrolijke voorjaarslook. Laat je inspireren door de allernieuwste modetrends voor voorjaar zomer 2023 maar ook door de streetstyle looks die wij tijdens de Fashion Weeks spotten. We kozen vier outfits voor je uit en staken er tenminste 15 mode ideeën van op. Laat je inspireren voor jouw feel good lente look.

15x Mode ideeën voor een feel good lente look

Lente zomer 2023 street style – Photo ADVERSUS

Update je mode look met neonkleurige mode accessoires : fuchsia, knalgeel, felgroen. Het is een huge modetrend voor lente zomer 2023.

: fuchsia, knalgeel, felgroen. Het is een huge modetrend voor lente zomer 2023. Ga voor bleekroze . Pastels doen het vooral in de lente – bij een nog wat pips snoetje – heel erg goed.

. Pastels doen het vooral in de lente – bij een nog wat pips snoetje – heel erg goed. Draag die zwarte pantykousen gerust in gekleurde schoenen.

gerust in gekleurde schoenen. Bloemenprints – grafisch, romantisch, bohémien – zijn dit voorjaar cooler dan ooit. Dragen!

– grafisch, romantisch, bohémien – zijn dit voorjaar cooler dan ooit. Dragen! Speld een (nep)bloem op je jurk. Als dat geen dopamine effect heeft!

Lente zomer 2023 street style – Photo ADVERSUS

Stem je neon tas af op je neon schoenen :-) Wie durft?

Doe jezelf een hippe zonnebril cadeau. Steel de show met zo’n stylish montuur in het wit of crème met donkere glazen.

cadeau. Steel de show met zo’n stylish montuur in het wit of crème met donkere glazen. Ga voor metallics : of het nu een detail, een kledingstuk, een goudkleurig draadje in een microvlecht in je haar, of een paar zilverkleurige cowboy boots is.

: of het nu een detail, een kledingstuk, een goudkleurig draadje in een microvlecht in je haar, of een paar zilverkleurige cowboy boots is. Verruil je sneakers of booties voor moderne Mary Janes met middelhoge hak.

met middelhoge hak. Draag een zomerjurk met hoge boots en een lange jas.

Lente zomer 2023 street style – Photo ADVERSUS

Draag twee jurken of twee rokken over elkaar, zoals Prada dat doet. Zie het bleekroze overhemd met bruinwollen trui en de bleekroze rok met daarover een bruinwollen rok. Prada heeft het natuurlijk allemaal op elkaar ontworpen maar je kunt ook zelf combinaties leggen.

of over elkaar, zoals Prada dat doet. Zie het bleekroze overhemd met bruinwollen trui en de bleekroze rok met daarover een bruinwollen rok. Prada heeft het natuurlijk allemaal op elkaar ontworpen maar je kunt ook zelf combinaties leggen. Bruin geen lentekleur? Dat lijkt dit seizoen toch echt wel anders te zijn. Combineer je bruine items met – je raadt het al – bleekroze (zie de streetstyle foto’s).

geen lentekleur? Dat lijkt dit seizoen toch echt wel anders te zijn. Combineer je bruine items met – je raadt het al – bleekroze (zie de streetstyle foto’s). Draag je (zomerse) minirok of –jurk met zwarte pantykousen.

Stap in die felgekleurde jurk – oranje, rood (dé modekleur van 2023) – ook als het buiten grauw en koud is.

Lente zomer 2023 street style – Photo ADVERSUS

Haar in de krul en smile :-) Vrolijke kleuren aan je lijf of een nieuw mode accessoire dat je jezelf cadeau hebt gedaan doen wonderen voor je lente look en je humeur.

