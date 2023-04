Kapseltrends. Zo steken top influencers hun haar op

Kapseltrends. Opsteekkapsel van Olivia Palermo. Foto ADVERSUS

Lang haar is terug in de mode. Volgens de kapseltrends voor lente zomer 2023 draag je het in een zwoele blowout, maar ook opsteekkapsels, paardenstaarten, vlechten en knotten zijn van de partij. We doen een greep uit kapsels van de top influencers tijdens de modeweek in Parijs.

De hoge paardenstaart van Olivia Palermo

Kapseltrends. Opsteekkapsel van Olivia Palermo. Foto Charlotte Mesman

Meestal draagt top influencer Olivia Palermo haar lange haar los maar bij de show van Giambattista Valli spotten we haar met dit übervrouwelijke opsteekkapsel dat bestaat uit een hoge paardenstaart met grote zwarte strik en een diadeem met fonkelende steentjes. Voor dit kapsel föhn je je haar glad en glanzend en vervolgens bind je het in een hoge staart samen. Krul je paardenstaart met een krultang en drapeer een paar lokken rond je gezicht. Tot slot voeg je de haaraccessoires toe. En een paar blingbling oorbellen!

De XL lange paardenstaart van Caroline Daur

Kapseltrends. XL lange paardenstaart van Caroline Daur. Foto Charlotte Mesman

Extralang haar is hot en voor die extra haarlengte gebruik je een haarstuk. De Duitse influencer Caro Daur verdeelde haar haar in drie gladde, superstrakke secties – boven, midden en onder -, maakte er drie paardenstaarten van en bond die samen met een haarstuk samen tot één lange paardenstaart. Dit kapsel kun je natuurlijk ook zonder haarstuk nadoen. Voor die superchique look ga je vooral heel netjes te werk met een fijne kam en gel.

De klassieke lage paardenstaart van Leonie Hanne

Kapseltrends. Lage paardenstaart van Leonie Hanne. Foto Charlotte Mesman

De Duitse influencer Leonie Hanne kwam met een variant op de klassieke lage paardenstaart met elastiekje dat bedekt wordt door een haarlok. Bij haar waren de voorste haarlokken om elkaar heen gedraaid en vervolgens met een elastiekje vastgezet. Bovenop het haar was het haar getoupeerd tot een lichtopbollende bouffant. Ook hier is het vooral een kwestie van je haar goed steil maken voor dat geraffineerde effect. Lukt die mooie draai van achteren niet ga dan voor een klassieke lage staart en draai een haarlok om het elastiekje.

De lage zijvlecht van Kate Davidson Hudson

Kapseltrends. Lage zijvlecht van Kate Davidson Hudson. Foto Charlotte Mesman

Kate Davidson Hudson presenteerde zich bij de show van Stella McCartney met een klassieke lage zijvlecht. Ook hier geldt weer: je haar mooi glad föhnen en fly away haartjes wegstrijken met een licht haarstylingsproduct. Ga voor een midden- of zijscheiding en maak een lage losse vlecht die je over je schouder draagt. Easy!

Hoge vlechten

Hoge paardenstaart met twee vlechten. Foto Charlotte Mesman

Een ander high impact kapsel is: een nette hoge paardenstaart waar je twee vlechten van maakt. Ook dit kapsel is gemakkelijk na te doen en geeft je hair look net iets extra’s mee.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en sla dan zelf aan het experimenteren.

