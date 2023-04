Zo style je lang haar volgens de nieuwste kapseltrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Lang haar is terug in de mode. En met lang bedoelen we: haar tot (héél) ver over de schouders. De haartrends voor lente zomer 2023 voor lang haar laten verschillende stijlen zien maar uiteindelijk komt er maar één als winnaar uit de bus, en dat is: op één lengte geknipt haar. Klassiek en vrouwelijk. We lopen je even door de haarsnitten en styling trends voor lange losse manen heen.

De haartrends voor 2023 voor lang haar

Laagjes in jaren ’70 en ’90 stijl

De afgelopen jaren hebben we een comeback van laagjes gezien. Dat hebben we te danken aan de jaren ’90 (en daardoor ook jaren ’70) die hun stempel op de mode drukken. Laagjes zijn het weer helemaal. Wel doen we het dit seizoen wat rustiger aan. In plaats van wilde shags en wolf cuts met grote lengteverschillen gaan we voor lange haarstijlen met een U of V vorm. Het haar op de rug is daarbij langer en wordt naar de schouders toe korter. Een andere populaire laagjescoupe is de C-shape waarbij de voorste lokken je gezicht omlijsten als een C en een omgekeerde C die naar elkaar knipogen.

Jelly fish bangs

Een andere haircut die we tegenwoordig steeds vaker tegenkomen is op één lengte geknipt lang haar waarbij alleen de voorste lokken heel bot en recht zijn afgeknipt. Deze haarcoupe met zogenaamde jelly fish bangs is een beetje de evolutie van de butterfly cut waarbij de voorste lokken dan wel korter zijn dan de rest van het haar maar vloeiend in de langere haarlengte overlopen. Bovendien zijn jelly fish bangs véél korter dan de face framing lokken in de butterfly cut.

Op één lengte geknipt lang haar

En dan nu de winnaar: op één lengte geknipt lang haar. Deze klassieke haarstijl is vrouwelijk, chic en altijd goed. Je kunt ‘m combineren met een gordijntjespony maar ook zonder pony is deze eenvoudige haarstijl dit seizoen heel populair.

Respecteer je haartextuur

En verder geldt: respecteer je haartextuur. Steil haar, krullen, kroes? Wat je textuur ook is, neem die als uitgangspunt en verfraai ‘m. Zo maak je steil haar dit seizoen supersteil, in haar met slag versterk je de slag en heb je krullen show die dan. Alleen voor bijzondere gelegenheden waag je je aan een luxueuze blowout.

Klassieke blow blowouts

Want bij een klassieke haarstijl hoort – voor speciale gelegenheden – dit seizoen een klassieke blowout. Ook dit hebben we te danken aan de comeback van de jaren ’90. Bewerk je lange lokken met de föhn en een dikke ronde borstel voor een luxueuze massa met glamour golfbewegingen. Niet handig met de föhn, ga dan voor een krultang met een dikke diameter en schud de krullen los zodat je haar in mooie, glanzende lokken over je schoudert golft. Tip: voor een moderne twist krul je de haarpunten NIET!

Wet looks

De meeste kapsels voor lente zomer 2023 komen met een middenscheiding, maar voor een hypermoderne look maak je een lage zijscheiding en dwing je je haar op z’n plek met een wet gel. Deze haarstijl is ideaal voor bad hair days :-)

Opsteekkapsels

Verder gaan we natuurlijk ook weer heel veel met ons haar doen. Losse opsteekkapsels, strakke paardenstaarten, hoge en lage paardenstaarten, vlechten, superlange (nep)vlechten. Laat je fantasie gaan. We komen binnenkort met haarideeën voor opsteekkapsels bij je terug.

