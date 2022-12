Wordt de butterfly cut de grote haartrend voor 2023?

Rik Goedhart, Authent’hair, Amersfoort

De afgelopen seizoenen hebben we ongelooflijk veel verschillende kapsels en haarsnitten voorbij zien komen. Met de invloed van de jaren ’90 kwam laagjes terug in beeld. Dat leverde een gevarieerd beeld op. Een top haartrend was de Rachel cut (naar Rachel uit ‘Friends’). Andere haarsnitten waren de ‘Sachel’ (een mix van de shag en de Rachel) en de U-shape. Trends komen en gaan, maar het lijkt erop dat de butterfly cut een keeper is. Het zou wel eens een grote haartrend voor 2023 kunnen worden.

Van shag kapsel naar butterfly cut

Eerst was het even wennen, al die laagjes. We hadden ons haar jaren lang op één lengte gedragen en daar kwam met de comeback van de jaren ’90 verandering in. Maar al gauw pakte het grote publiek de draad op.

‘Zo zagen afgelopen zomer de shag heel veel,’ vertelt Rik Goedhart. Voor wie het even niet paraat heeft: de shag is een sterk gelaagde haarcoupe uit de jaren ’70 die in de jaren ’90 weer en vogue werd. ‘Deze shag mag tegenwoordig ietsje langer,’ zegt Rik. En hiermee komen we eigenlijk vanzelf op de butterfly cut.

‘De butterfly cut heeft, net zoals de shag, nog steeds bizar veel lagen, maar ze beginnen ietsje lager, zo ongeveer bij de kaaklijn. Dat is je kortste laag. En verder is het naar onder toe lagen en nog eens lagen.’

Niet voor niets wordt de butterfly cut wel een twee-in-één kapsel genoemd. ‘Als je een lage staart doet, valt het haar nog steeds om je gezicht uit de staart, waarbij je dan een soort face framing krijgt, maar dan langer dan die bij de shag ooit was.’ Je krijgt dus als het ware een soort bob aan de voorkant en lang haar aan de achterkant. Twee-in-één.

Een extreem voorbeeld van een twee-in-één kapsel. Foto Charlotte Mesman

‘De butterfly coupe is één van mijn favorieten’, zegt Rik. ‘Zo lang het haar lang en vloeiend mag zijn, word ik al heel erg blij. Ik houd ook van een goeie blow out die clean is maar vloeiend. Het wel een fijnere coupe als je véél haar hebt. Het kan ook als je wat fijner haar hebt, maar met veel haar komt-ie mooier tot zijn recht, omdat je dan ook het volume en die lagen goed kan zien.’

Extreme versie van de butterfly cut bij Fendi lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Extreme versie van de butterfly cut bij Fendi lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Goed föhnen

Stylen is in 2023 ook heel belangrijk. ‘We gaan weer aan de slag met de steiltang en de föhn, maar vooral ook werken we met wat meer product, om het glanzend te houden, en om het volume er zacht in te houden,’ vertelt Rik. ‘Ook je butterfly coupe moet echt wel gestyled en goed geföhnd zijn. Je kunt ook met de krultang werken. Waar het om gaat, is dat je die gelaagdheid goed ziet.’

De opsteekkapsels voor 2023

De butterfly cut is een haarcoupe die zich, Rik zei het al, ook heel goed leent voor paardenstaarten en opsteekkapsels, juist omdat die de kortste lagen (die op kaaklengte) er buiten vallen. Je kunt er fantastische up do’s mee creëren. Supercool voor als je een feestje of speciale gelegenheid hebt.

Opsteekkapsels met losse lokken. Foto Charlotte Mesman

Ook voor deze opsteekkapsels is de styling weer heel belangrijk. ‘Zorg dat de achterkant van je haar mooi strak zit, of dat je een goede strakke ponytail of een ballerinaknot maakt. Als het maar strak, gelikt en sleek is. Van voren ga je dan voor wat meer face framing, maar dan wel mooi uitgeföhnd, met een silky shine.’ Want alleen met van die mooie silky shine uitgeföhnde lokken komt je butterfly coupe maximaal tot zijn recht.

Al met al is de butterfly coupe iets om in de gaten te houden. Wie weet wordt het wel de grootste haartrend voor 2023.

