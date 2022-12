Ken jij de Wednesday Addams modetrend voor winter 2022 2023? Photo courtesy of Iceberg

Lange, zwarte jurken zijn terug in de mode, schreven wij onlangs. In die modetrend ontdekten we een intrigerende stroming: zwarte jurken met een vreemde, bijna preutse maar ook ietwat verontrustende uitstraling. We stuitten hier op de gotisch preppy invloeden in de mode die de Netflix serie Wednesday op gang heeft gebracht. De Wednesday Addams look is een supercoole modetrend voor winter 2022 2023.

Ken jij de Wednesday Addams modetrend voor winter 2022 2023? Photo courtesy of Dior

Voor wie het even niet meer weet: Wednesday Addams is de dochter van Gomez en Morticia Addams. The Addams Family is een verzonnen aristocratische familie, van de hand van de Amerikaanse cartoonist Charles Addams. De familie zag in 1938 het licht en werd cult dankzij de televisie serie The Addams Family die in 1964 het licht zag. De The Addams Family serie uit 1991 met Christina Ricci in de hoofdrol gooide nog eens olie op het vuur.

Met de recente Netflix serie Wednesday is de Addams look, in het bijzonder die van Wednesday, momenteel weer helemaal terug. Vooral op TikTok is gothcore enorm trending.

Donkere lange vlechten

Wednesday’s look wordt wel omschreven als gotisch preppy, een soort macabere kostschoolmeisjes look, zou je kunnen zeggen. Wil je je door haar look laten inspireren, vlecht dan om te beginnen je haar in twee lage vlechten die je over je schouders naar voren laat hangen. Heb je donker haar, dan ben je nu al een heel eind op weg. Combineer deze hair look met een ietwat lichtere foundation dan je gewoonlijk gebruikt.

Donkere retro kleding

Ken jij de Wednesday Addams modetrend voor winter 2022 2023? Photo courtesy of Prada

Wednesday draagt vooral donkere, simpele kleding, en ze kleedt zich vooral niet sexy. Ga op zoek naar kuise (dat is toch echt wel het woord dat hier van toepassing is, hoe ouderwets ook) zwarte jurken, naar slank afkledende zwarte jassen, naar zwarte truitjes met witte kragen, of naar witte blouses met grote witte kragen die je met een zwarte retro rok combineert. Zwarte blazers doen het ook goed maar ook hier liefst met een beetje retro/kostschoolachtig twist. Kijk ook of je ergens nog een zwart dasje hebt. Kom je al in de mood?

Ken jij de Wednesday Addams modetrend voor winter 2022 2023? Photo courtesy of Iceberg

Chunky mocassins

Ken jij de Wednesday Addams modetrend voor winter 2022 2023? Photo courtesy of Anteprima

Een ander detail in Wednesday’s look zijn de zwarte, chunky mocassins die haar voeten meisjesachtig groot, maar ook ietwat grotesk maken. Laat ook dit nu eens een actuele modetrend voor winter 2022 2023 zijn! Van die grote mocassins zijn helemaal in. Draag ze nu eens niet onder een oversized broekpak maar combineer ze met een kuitlange zwarte jurk of een retro rok. Of misschien voor de Feesten met een slank afkledende zwartfluwelen jurk.

Verdiep je maar eens in de Wednesday Addams look! Het is echt een inspirerend look waar je je eigen twist aan kunt geven, en iedereen een klein beetje de stuipen op het lijf kunt jagen :-) Want dat is het spannende aan deze look: dat lichte onbehaaglijke gevoel dat je ervan krijgt.

Klik hier voor de modetrends voor winter 2022 2023 voor de heren