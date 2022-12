Trend alert. Lange zwarte jurken voor winter 2022 2023

Modetrends winter 2022 2023. Lange zwarte jurken. Photo courtesy of Dior

Je lijkt wel een Siciliaanse weduwe, zei mijn vriend. Hij doelde daarmee op mijn nieuwe zwarte jurk met retro kraag. De jurk is kuitlang, met lange mouwen en hooggesloten. De zware katoen is matzwart. Ik bedoel maar, tuttiger kan het niet! Dat is dan ook meteen het leuke aan deze modetrend. Met de lange zwarte jurken voor winter 2022 2023 kun je alle kanten op.

Modetrend voor winter 2022 2023: lange zwarte jurken

Modetrends winter 2022 2023. Lange zwarte jurken. Photo courtesy of Dior

In de mode voor deze winter wemelt het van de lange zwarte jurken. Ze komen in alle mogelijke stijlen. Ze zijn hypervrouwelijk en sensueel of kuis en hooggesloten. Er is echt een jurk voor elke mood. Maar één ding hebben al deze jurken gemeen: ze zijn rijkelijk bewerkt met heel veel details.

Bij lange zwarte jurken denken we deze dus niet aan een lange wollen jurk zoals we die de vorige seizoen wel zagen. En ook niet aan de cleane en slank afkledende silhouetten van jersey jurken. Maar wel aan jurken met lijfjes, in verschillende texturen, met borduursels, opbollende rokken, asymmetrische lengtes. Het kan dit seizoen allemaal niet op.

Doorzichtige jurken

Doorzichtig is een huge modetrend voor winter 2022 2023. In de zwarte jurken komen we doorzichtig kant tegen maar ook tule en chiffon. Soms is de hele jurk doorzichtig maar vaker nog zijn het maar details: het lijfje, of enkel de mouwen, of misschien juist de rok.

Lingerie in zicht

Modetrends winter 2022 2023. Lange zwarte jurken. Photo courtesy of Dior

Een onvermijdelijk gevolg van doorzichtige mode is: lingerie in zicht. Onder je zwarte doorkijkjurk draag je een zwarte beha en een grote zwarte onderbroek. Andere creatieve en modieuze oplossingen zijn: een korset over je jurk of een wielrennerbroekje, misschien wel in kant.

Supercoole materialen

Modetrends winter 2022 2023. Lange zwarte jurken. Photo courtesy of Dior

Kant, chiffon, tule maar ook zwartfluweel, zwartleer en zware katoen. Deze winter spelen we als nooit tevoren met verschillende stofjes. Zwartfluweel en zwartleer zijn ideaal om de kou de baas te blijven. Materialen als kant, chiffon en tule zijn feestelijk maar draag ze gerust – juist – ook op een doordeweekse dag.

Strass en pailletten

Fonkelen, shinen, schitteren. Deze winter willen we niet onopgemerkt door het leven gaan. Zwart mag dan op zich een bescheiden, blend in (niet)kleur zijn, de zwarte jurken voor winter 2022 2023 zijn blikvangers. Ze weerkaatsen het licht, lees: zijn feestelijk.

Opvallende silhouetten

We zeiden het al: de silhouetten zijn opvallend. Niet alleen spelen de modeontwerpers met volumes, ze leefden zich ook uit met cut out details, strapless lijfjes, strikken, roesjes, kraagjes, geplisseerde details, knoopjes, en wat je ook maar kunt verzinnen.

Stoere schoenen en motorhandschoenen

Modetrends winter 2022 2023. Lange zwarte jurken. Photo courtesy of Dior

Onder de lange zwarte jurken voor winter 2022 2023 draag je nu eens geen klassieke pumps of feestelijke sandaaltjes met naaldhakken maar stoere boots (ik droeg halfhoge, platte veterlaarzen onder mijn zwarte jurk), chunky mocassins of felgekleurde, fantasierijke ballerina’s. Een ander ongewoon detail dat we, in dit geval bij Dior, tegenkwamen, is: kleurrijke stoere leren motorhandschoenen. Om maar te zeggen…

Zwarte pantykousen

Zwarte pantykousen zijn terug in beeld en ze mogen zeker onder je lange zwarte jurk maar er kan zoveel meer. Denk aan netkousen maar ook aan felgekleurde kousen. Doorbreek taboes en maak ongewone combinaties.

Weinig bijous

Voor een modern effect draag je bij je zwarte jurk zo min mogelijk accessoires. Zelfs een tas is al bijna teveel en leidt alleen maar af. Voor party’s en feesten steek je je haar mooi op of breng je het strak naar achteren (klik hier voor de feestkapsels 2022). Een paar oorbellen, op z’n hoogst een diadeem en klaar ben je.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren door de nieuwe lange zwarte jurken. Zelfs al hebben ze soms een retro twist, de mood is uiteindelijk heel modern.

Klik hier voor modetrends voor de heren