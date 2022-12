Feestkapsels 2022. Zo zien de kerstkapsels eruit – Foto Charlotte Mesman

Elk jaar is het weer de vraag hoe we ons haar tijdens de feesten gaan dragen. Want aan het Kerstdiner of tijdens Oud-en-Nieuw willen we shinen. We willen op ons allermooist voor de dag komen, ons speciaal voelen. Daar hoort een kapsel met een glamour touch bij. Maar hoe zien de feestkapsels 2022 eruit?

We legden deze vraag voor aan Rik Goedhart van Authent’hair in Amersfoort. Met zijn ideeën voor toffe kerstkapsels haakt hij aan bij de haartrends voor 2023. Die laten voor lang haar vooral veel lagen zien.

Meer en langere lagen in het haar voor 2023

‘Afgelopen zomer zagen we veel shags, van die jaren ‘70 kapsels met heel veel lagen. Die worden momenteel langer en de lagen beginnen lager – bij de kaaklijn – met verder veel lagen naar onderen toe. Dit kapsel wordt wel butterfly cut genoemd.’

De butterfly cut wordt ook wel ‘twee-in-één’-kapsel genoemd. ‘Dit omdat,’ zo legt Rik Goedhart uit, ‘als je het haar in een paardenstaart vastbindt, de voorste lokken eruit vallen en je gezicht omlijsten. Ook de curtains bangs worden trouwens langer.’

Feestkapsels 2022. Zo zien de kerstkapsels eruit – Foto Charlotte Mesman

Feestkapsels 2022. Sleek met silky shine lokken rond het gezicht

‘Dat idee van de butterfly cut/curtain bangs zien we terug in de feestkapsels 2022. We gaan ons haar mooi opsteken maar er mag veel haar uitvallen. Dat betekent niet dat we niet gaan stylen. Juist wel. Je haar moet mooi gestyled zijn. Dat zien we volop in de haartrends voor 2023 terug.’

Feestkapsels 2022. Zo zien de kerstkapsels eruit – Foto Charlotte Mesman

‘Aan de achterkant doe je je haar dus in een mooie strakke ponytail of een ballerinaknot, wat je wilt, als het maar heel strak en gelikt is. Sleek, glad en clean, en dan vallen die lokken er van voren uit. Die voorste lokken moeten dan mooi uitgeföhnd zijn met een silky shine, zodat je een soort zijdenachtige, zachte face framing krijgt.’

Feestkapsels 2022. Zo zien de kerstkapsels eruit – Foto Charlotte Mesman

Feestkapsels 2022. Zo zien de kerstkapsels eruit – Foto Charlotte Mesman

Rik Goedhart, Authent’hair, Amersfoort

Met dank aan Rik Goedhart, Autent’hair, Noordewierweg 166, Amersfoort, https://nl.authenthair.com/

