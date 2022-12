Een lip lift is een kleine chirurgische ingreep die een vollere bovenlip geeft. Dr. Jenny Ketel beantwoordt al onze vragen over de lip lift.

Alles wat je over de lip lift wilt weten. Interview met Dr. Jenny Ketel

Als we het over correcties aan de lippen hebben, denken we meestal aan fillers. Maar er is ook een chirurgische ingreep, de lip lift, die in bepaalde gevallen heel mooie resultaten kan geven. Het is een kleine ingreep die snel aan populariteit wint. Sterren en modellen combineren fillers steeds vaker met een lip lift, ook wel ‘vlinder lift’ genoemd. Dr. Jenny Ketel, esthetisch chirurg, verbonden aan de Zipper Clinics in Apeldoorn is een van de experts op dit gebied (misschien wel de enige) in Nederland. Zij was zo vriendelijk onze vragen over de lip lift te beantwoorden.

Interview met Dr. Jenny Ketel over de liplift

Een manier om de lippen een voller aanzien te geven, is een lip lift. Dit is een – zo wordt wel gezegd – kleine chirurgische ingreep. Lip lift is minder bekend dan lip fillers (injecties met hyaluronzuur voor vollere lippen) maar kan interessante resultaten geven. Wat corrigeert een lip lift? Wat kunnen we ermee bereiken?

Een liplift is vooral bedoeld om een te lange bovenlip in te korten: er wordt chirurgisch een reepje huid weggenomen waardoor de ruimte tussen neus en bovenlip kleiner wordt.

De bovenlip wordt hierdoor iets gekanteld, waardoor er meer van de eigen lip zichtbaar is. Het is dus niet de eerste keus van behandeling als het alleen gaat om vollere (boven)lippen te krijgen.

Wat is het voordeel van een lip lift ten opzichte van lip fillers? En zijn er nadelen, beperkingen?

Dr. Jenny Ketel

Eigenlijk zijn een liplift en lipfillers niet goed vergelijkbaar, ze worden niet altijd om dezelfde reden toegepast. Een liplift maakt de ruimte tussen bovenlip en neus korter, waardoor de bovenlip wordt opgetild en voller lijkt. Een lipfiller is een vulmiddel om de lippen (boven en onder) daadwerkelijk voller te maken. Een liplift heeft geen invloed op de vorm en grootte van de onderlip.

Het resultaat van een chirurgische liplift is blijvend. Het hyaluronzuur van de lipfiller breekt langzaam af en moet je dus herhalen, gemiddeld ongeveer na 1 jaar.

Is een lip lift voor iedereen geschikt?

Nee, niet voor iedereen! Als de afstand tussen neus en lip al kort is, raad ik deze ingreep af. Het resultaat zal dan onnatuurlijk zijn en esthetisch niet mooi.

Ook kijk ik naar de stand van de neus, om te bepalen of het litteken dat direct onder de neus komt, zo onopvallend mogelijk zal zijn.

Hoe gaat een lip lift in zijn werk? Wat moeten we bij deze chirurgische ingreep voorstellen?

Een liplift wordt door mij onder plaatselijke verdoving uitgevoerd in de kliniek van Zipper Clinics te Enschede. De ingreep duurt ongeveer 45 minuten. Voor de operatie teken ik bij de patiënt af hoeveel huid ik kan weghalen; dit is wisselend ongeveer 3-6 mm, afhankelijk van de grootte van de bovenlip. Ik opereer zo, dat het litteken zo dicht mogelijk onder/ tegen de neus komt, om het zo onopvallend mogelijk te laten zijn.

Het wondje wordt bedekt met hechtpleisters die een week blijven zitten. Na een week worden de hechtingen bij Zipper Clinics (Apeldoorn of Enschede) verwijderd. Het littekentje zal dan nog enige tijd nodig hebben om te genezen en te ontkleuren.

Een paar praktische vragen die opkomen als we overwegen om een lip lift te laten doen: doet het pijn, hoe ziet de nazorg eruit, kunnen we ons gelijk weer onder de mensen begeven en aan het werk?

Het is verstandig om het op de dag van de operatie verder rustig aan te doen. Echter een dag later mag je van mij weer douchen en de meeste activiteiten hervatten. Zowel de ingreep als het herstel na een liplift worden door de meeste patiënten niet als pijnlijk ervaren. Na de ingreep ben je toonbaar, maar het is gedurende enkele weken nog wel te zien dat je geopereerd bent.

Blijft het litteken zichtbaar? Wat zijn de risico’s van deze ingreep?

Een liplift is een veilige behandeling en kent dezelfde risico’s als iedere andere operatie (nabloeding, infectie), al is de kans hierop uitermate zeldzaam.

Het litteken is blijvend, maar zal na verloop van de tijd ontkleuren en nauwelijks meer zichtbaar zijn.

Is het resultaat blijvend of vervaagt het met het verstrijken van de jaren?

Het resultaat is blijvend!

Worden lip lifts in Nederland vaak gedaan? Aan wie zou u deze ingreep aanraden?

Er zijn in Nederland en België weinig chirurgen die deze ingreep uitvoeren. Ik ontvang daardoor patiënten uit het hele land en buurlanden. Ik raad de ingreep aan bij een te lange bovenlip, of een weinig beweeglijke lange bovenlip, waarbij de boventanden niet of nauwelijks zichtbaar zijn.

Kunt u een indicatie geven van de kosten die met een lip lift gemoeid zijn?

Een liplift kost bij Zipper Clinics 1295,00, inclusief alle geleverde voor- en nazorg. Er zijn geen bijkomende kosten. Een consult is helemaal vrijblijvend en kosteloos. Als je een afspraak voor een consult bij Zipper Clinics maakt, vragen we eerst enkele foto’s om te beoordelen of je een geschikte kandidaat voor deze ingreep bent!

Met dank aan Dr. Jenny Ketel, Zippers Clinics, Apeldoorn, www.zipperclinics.nl

Jenny Ketel is algemeen chirurg en werkte tot en met 2016 voor de Gelre Ziekenhuizen, waar zij zich voornamelijk richtte op de behandeling van (borst)kankerpatiënten.

Twaalf jaar geleden breidde zij die specialisatie uit met esthetische behandelingen. Inmiddels werkt Jenny enkel nog als esthetisch chirurg en is ze werkzaam in alle vestigingen van Zipper Clinics.