Ons kadogidsje. Check deze kadotips voor Sinterklaas en Kerstmis

Vind jij kadootjes kopen ook altijd zo’n ramp? Het kan helpen als je de kado-etiquette kent. Deze algemene regeltjes brengen je misschien op een idee. Check onze algemene kadotips voor Sinterklaas en Kerstmis.

Onze kadotips voor Sinterklaas en Kerstmis

Regel nummer 1: kleine kado’s houden de vriendschap in stand, overdreven grote kado’s kunnen funest zijn. Degene die het kado ontvangt, kan zich verplicht voelen om de gever bij de eerstvolgende gelegenheid een even groot (of zelfs nog groter) kado te schenken, en misschien kan hij of zij zich dat niet veroorloven.

De mooiste kado’s zijn persoonlijke geschenken die met zorg zijn uitgezocht.

Altijd in de roos zijn: een boek dat gaat over een onderwerp waar de ontvanger dol op is, een item voor zijn of haar verzameling (van wat dan ook) of een klein maar fijn kledingstuk of mode accessoire dat helemaal past bij degene die je blij wilt maken.

Maar er zijn ook gelegenheden waarvoor het niet zo belangrijk is dat kado persoonlijk is, zoals een verjaardag van een vage kennis. Heb je voor het sinterklaasfeest op kantoor bij het loten de naam getrokken van een collega die je eigenlijk niet kent, dan zou een persoonlijk kado zelfs vreemd over kunnen komen. Voor deze gelegenheden zijn geparfumeerde kaarsen, fotolijstjes, bestsellers van het moment of de zogenaamd ‘coffee-table books’ (een boek met foto’s of een boek over kunst) perfect.

Andere vingerwijzingen die onaangename blunders kunnen voorkomen

Zo gaat het kadootjes kopen gemakkelijker af: