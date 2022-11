Zwart fluweel in de feestmode voor winter 2022

Feestmode voor winter 2022. Kanten jurk bij Ermanno Scervino. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Total black is terug in de mode. Uitbundige kleuren mogen nog steeds. Je hoeft maar aan de modecollectie van Valentino voor winter 2022 te denken. Die was zo ongeveer helemaal in het hardroze uitgevoerd. Maar zwart komt weer helemaal terug. Vooral in de feestmode voor winter 2022 2023 domineert deze niet-kleur.

Zwart fluweel

Feestmode voor winter 2022. Broekpak van Dior. Photo courtesy of Dior

Zwart fluweel is deze winter een grote favoriet. Think zwartfluwelen broekpakken maar ook korte en lange jurken in dit zachte stofje. Overigens hadden de modeontwerpers voor deze winter met een graadje of wat minder op de thermostaat geen beter materiaal kunnen kiezen. Want fluweel is feestelijk maar ook lekker warm.

Fake fur bontjassen (zwart natuurlijk!)

Feestmode voor winter 2022. Total black outfit. Photo courtesy of Ermanno Scervino

De echte koukleumen kunnen kiezen voor zwarte knitwear met pailletten of een fonkeltje. Of voor een zwarte fake fur jas die je nonchalant over je zwartkanten jurk kunt dragen.

Feesten in zwart leer

Een ander materiaal dat je deze Feesten warm en droog houdt, is zwart leer. In een zwartleren broek in combinatie met een mooie zwarte blouse kan je bij elk feestdiner aanschuiven of elke party binnenlopen.

Doorzichtig

Feestmode voor winter 2022. Doorzichtige jurk van Fendi. Photo courtesy of Fendi

Doorzichtige stofjes zijn een andere trend voor de Feesten van 2022. Doorzichtige jurken, doorzichtige blouses, doorzichtige rokken. Het kan niet op. Chiffon, tule, kant. Het kan niet op.

Zwarte oversized blazers

Een kledingstuk waar je deze winter enorm veel plezier aan kunt beleven, is een zwarte oversized blazer. Perfect voor over een cocktail jurkje voor een supercoole party look maar net zo stoer met een spijkerbroek voor een doordeweekse dag.

Zwarte pantykousen

Om het je allemaal héél gemakkelijk te maken, is er ook nog eens de comeback van zwarte pantykousen. Je hoeft niet meer klappertandend met blote benen door de winterkou. Je kousen mogen zelfs dekkend zijn. Superstrakke leggings in hoogglans materialen zijn ook een optie.

Tips en suggesties voor jouw feest mode look voor 2022

Feestmode voor winter 2022. Fluwelen rok met top van Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Fluwelen broekpakken

Satijnachtige broek/pyjamapakken met pailletten of borduursels

Zwarte (nep)bontjassen

Zwart leren broeken, rokken of jurken

Doorzichtige jurken

Zwart kant

Chique blazers

Lange jurken met slanke silhouetten

Zwarte pantykousen

Leuk: zwarte baretjes met fonkeltjes of pailletten (voor een Parisienne look)

Styling tip. Gespot bij Fendi: diepdonkerblauwe laarzen onder een total black outfit. Mooi!

