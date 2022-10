Even geen mode inspiratie? Think total black! Laat je inspireren door deze total black looks in de street style mode voor 2023.

Fashion modellen in total black. Street style mode voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Haal al je zwarte kleren maar weer tevoorschijn. Je zwarte spijkerbroek, je zwarte laarzen, je zwartleren jack, je zwarte T-shirts en truien. Total black is terug. Zoveel hebben we wel van de street style mode voor 2023 tijdens de Milan Fashion Week begrepen.

Fashion modellen houden van zwart

De eersten die bij total blacks looks zweren, zijn de fashion modellen. Want zwart is modern en kleedt slank af. Eigenlijk hebben de modellen de total black look nooit verlaten. De kleurrijke trends van de afgelopen jaren hebben op deze meisjes maar weinig vat gehad.

Influencers en de street style mode voor 2023

Influencer Paola Turani in total black bij Trussardi. Foto Charlotte Mesman

Heel anders is dat voor de influencers en modevakmensen. Zij hebben zich maar al te graag laten meeslepen door alle bonte kleuren in de mode. Maar ook nu lijken zij ‘om’ te gaan. Sterk nog, ze doen er nog een schepje bovenop en maken er zwarte maar ook heftige looks van.

De stoerste zwarte outfits zagen we bij Trussardi. Dat was logisch want dit Italiaanse modehuis kwam voor winter 2022 2023 met een waanzinnig coole Matrix collectie, een stijl waar vooral de influencers zich graag aan wagen. Denk aan oversized zwartleren jacks, zwarte lieslaarzen, LBD’s en zwarte zonnebrillen.

Melissa Satta in total black bij Alberta Ferretti. Foto Charlotte Mesman

Ook bij Alberta Ferretti zagen we veel zwart, maar daar was de look wat klassieker. Voetbalvrouw Melissa Satta presenteerde zich met een zwartleren broek met bandplooi en een zwart leren jack, nog steeds heel stoer, maar wat minder heftig dan de strakke ultralange stretch broeken met cargozakken bij Trussardi. Nog klassieker was het zwarte zijden broekpak met zwarte top.

Zwart broekpak in de street style mode voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Influencer Karina Nigay kwam met een eigen interpretatie van de total black look in punk rock stijl met glitter broek en floor sweeping lange jas. En een T-shirt met knoop.

Karina Nigay in punk rock black. Foto Charlotte Mesman

Zoveel mensen, zoveel stijlen. Maar black is back. Laat je inspireren voor deze street style looks voor winter 2022 2023.