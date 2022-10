Paris Fashion Week: Bella Hadid, Janet Jackson en Erykah Badu

De modeshow van Thom Browne in Parijs was een happening. Een lange rij VIPs en Bella Hadid op de catwalk. Trendystyle was erbij.

Bella Hadid na afloop van de modeshow van Thom Browne. Foto Charlotte Mesman

De modeshow van de Amerikaanse modeontwerper Thom Browne tijdens de Paris Fashion Week voor zomer 2023 was spectaculair. Op Place d’Opera, voor Palais Garnier, reden de zwarte limousines met Vips af en aan. De ene na de andere celeb besteeg de beroemde trappen van l’Opera Garnier.

Doja Cat, Janet Jackson, Erykah Badu en natuurlijk de onovertroffen Anna Wintour van Vogue Amerika namen front row plaats. De stroom beroemdheden en dochters en zoons van beroemdheden was enorm. Op de catwalk schitterde Bella Hadid die we eerder op de dag al in de show van Stella McCartney hadden gezien. Ook haar zus Gigi Hadid liep in die show mee.

Janet Jackson bij Thom Browne

Modeshow Thom Browne. Paris Fashion Week zomer 2023. Janet Jackson. Foto Charlotte Mesman

Tussen alle streetstyle looks schoten we dit plaatje van Janet Jackson. Haar looks was – of course – Thom Browne. Think uniform, grijs, blazer, double breasted…

Erykah Badu bij Thom Brown

Erykah Badu bij Thom Browne tijdens de Paris Fashion Week zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Erykah Badu was een andere eregast bij de Thom Browne show voor zomer 2023. Met enige moeite beklom ze de trappen van Palais Garnier, maar wat was vast en zeker te wijten aan de ongelooflijk hoge blokhakken. Blokhakken is hier overigens de meest geschikte term. Zie de foto hieronder :-) Who on earth kan hierop lopen?

Erykah Badu bij Thom Browne tijdens de Paris Fashion Week zomer 2023. Zie de schoenen. Foto Charlotte Mesman

Anna Wintour bij Thom Browne

Anna Wintour bij Thom Browne zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Omdat onze focus op street style en modetrends ligt, laten we ons gewoonlijk niet afleiden door het enthousiaste gejuich van de menigte maar bij de show van Thom Browne dwaalde onze camera toch iets meer dan normaal af. Het aantal personages en beroemdheden was groot. We zetten onze camera erop.

Bella Hadid bij Thom Browne

Bij de backstage uitgang legden we Bella Hadid vast. Dat was een persoonlijke overwinning want eerder op deze dag bij Stella McCartney hadden we haar gemist.

En hiermee komen we bij de kern van street style fotograferen. Het is enerverend, maar het kan ook heel erg frustrerend zijn, want net als je het perfecte plaatje ziet, loopt er iemand voor je camera langs, of vervuilt iemand je achtergrond. Heb je net een celeb of model, voor één enkele seconde, in je vizier, dan knipperen ze wel met hun ogen of maken ze een onverwachte beweging.

Maar aan het einde van de dag ben je toch altijd weer blij met de foto’s die je mee naar huis neemt. Bella Hadid, Janet Jackson en Erykah Badu. Het waren er maar een paar, maar toch. Beleef het met ons mee.

