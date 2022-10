Coole haartrend voor 2023: extra lang haar (tot ver over je rug)

Tijdens de Milan Fashion Week zagen we haar tot ver over de rug, zelfs over de knieën. Dit gaat een waanzinnige haartrend voor 2023 worden!

Haartrend voor 2023: extra lang haar. Photo courtesy of Charlotte Mesman

Als je met de allernieuwste haartrend voor 2023 wilt meedoen, laat dan je haar groeien. Wie weet, ga je het dan nog op tijd redden. Want de allernieuwste haartrend is extra lang haar. Langer dan lang. Soms tot ver over je billen of je knieën.

De afgelopen seizoenen was er al een tendens richting langer haar. Sterker nog, lang haar is steeds meer een trend. Deze haarlengte is een enorme inhaalslag aan het maken en het zou ons niet verbazen als lang haar binnenkort in populariteit van het halflange kapsel gaat winnen.

Nog een stap verder zijn de extra lange haarlengtes die we tijdens de Milan Fashion Week stuitten. Soms zelfs viel onze mond open van verbazing, vooral als het om echt, natuurlijk haar ging. Zulk lang haar hadden we nog nooit gezien! En jij misschien ook niet.

Want zulke haarlengtes zijn zeldzaam. Niet alleen vanwege de tijd en de verzorging die erin gaat zitten maar ook omdat we allemaal een maximale haarlengte hebben, en de meeste mensen (inclusief ondergetekende) gaan dit bij lange na niet halen.

Alexandra Guerain met lange faux vlecht bij Sportmax. Foto Charlotte Mesman

Maar daar valt wel een mouw aan te passen. Dat zagen we bij Sportmax waar een paar influencers zich met ultralange vlechten presenteerden die duidelijk niet echt waren maar waar ze toch een indrukwekkend figuur mee sloegen.

Deze faux vlechten laten zich gemakkelijk aan je eigen haar bevestigen. Je kunt je kapsel dan nog een supercoole finishing touch meegeven door de aanzet een felle kleur mee te geven, zoals influencer Alexandra Guerain.

Lange faux vlecht bij Sportmax. Foto Charlotte Mesman

Overigens is zo’n kleuraccent niet alleen een leuk kapsel idee voor fake hair. Het kan ook heel mooi zijn om je (eigen) haar te vlechten en de aanzet, of de haarpunten, een fancy kleurtje te geven. Een idee om te onthouden! Denk eens aan rood of goud voor de Feesten in december bijvoorbeeld.

Maar terug naar de haarlengtes. Extra lang haar is een haartrend voor 2023 om in de gaten te houden. Je kunt er niet vroeg genoeg voor gaan sparen :-)

