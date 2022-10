Dit is zo’n typisch Parisienne kapsel dat iedereen wel wil hebben

Kapseltrends 2023. Parisienne kapsel met gordijntjespony bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week is het walhalla voor beauty en fashion addicts (zoals wij). Je kijkt er je ogen uit. De modeshow van Chanel is natuurlijk het hoogtepunt. Daar spotten wij deze charmante Parisienne (of ze echt uit Parijs komt, weten we niet) met dat bekende ‘je ne sais quoi’. Alleen al dat kapsel!

Kapsel met gordijntjespony

Kapseltrends 2023.. Foto Charlotte Mesman

Een schot in de roos. Qua haarstijl en haarkleur. Het haar is glanzend en lang. Lang haar is in de kapseltrends voor 2023 weer helemaal aan het terugkomen. Hoe langer, hoe mooier. Tenminste, zolang het er glanzend en gezond uitziet.

Onthoud: je haarlengte wordt mede bepaald door de gezondheid van je haar! Ga niet zomaar voor extra lang haar maar ga voor die maximale haarlengte die je haar kan hebben zonder te moeten inleveren op de gezondheid ervan.

Dit kapsel is verder op één lengte geknipt waardoor je die stijlvolle, klassieke hair look krijgt. Finishing touch is de lange gordijntjespony, een andere klassieker die iedereen – ja, iedereen! – kan hebben.

Kapseltrends 2023.. Foto Charlotte Mesman

De gordijntjespony is volgens de kappers de gemakkelijkste en meest draagbare pony die bij iedere gezichtsvorm past. Zo’n pony maakt je gezicht zelfs slanker. Het is ook een heel ‘veilige’ pony want je kunt ‘m eenvoudig wegstylen en snel laten uitgroeien. Dus aarzel je of je een pony wilt, dan is deze pony een perfecte tussenoplossing.

Tot slot nog de haakleur: chocoladebruin, een andere huge haartrend voor 2023. Geen highlights, geen balayage maar een diepe, warme chocoladebruine kleur. Mooi!

Die echte Parisienne look

Kapseltrends 2023.. Foto Charlotte Mesman

Voor een echte Parisienne look ga je dan ook nog eens nagenoeg zonder make-up door het leven. Skin care is je basis. Een mooie, verzorgde huid met maar weinig of geen foundation. Een beetje mascara op je wimpers, een borsteltje door je wenkbrauwen. Et voilà!

Let ook even op de outfit. Ook die is stijlvol maar niet over de top. Een spijkerbroek, een paar ballerina’s, een zwarte top en dan een ‘top item’: een designer coat.

Bekijk onze street style foto’s maar eens. Wij doen er energie en inspiratie van op. Wat jij?

