Modellen off-duty bij de modeshow van Chanel

Modellen off-duty bij Chanel zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

De modeshow waar iedereen tijdens de Paris Fashion Week naar uitkijkt, is natuurlijk die van Chanel. Ook dit keer was het weer een happening. Rond de show locaties zagen we genodigden in schitterende Chanel looks voorbijkomen. Maar ook fotografeerden we de modellen off-duty na afloop van de show voor je. Bekijk de foto’s en onze modellen video maar eens. Maar eerst even iets meer over de Chanel show.

De modeshow van Chanel voor zomer 2023

Modellen off-duty bij Chanel. Lulu Tenney. Foto Charlotte Mesman

Op de dinsdag – Chanel showt altijd op de eerste dinsdag van oktober – dat Chanel haar nieuwe collectie voor zomer 2023 showde, stond de zon stralend aan de hemel. De afgelopen dagen had ik Montmartre vanaf het hotelbalkon door de mist niet zien liggen, maar op dinsdag 4 oktober staken de koepels scherp tegen de helblauwe lucht af. Eigenlijk hadden wij liever een bewolkte hemel gehad omdat dat beter fotografeert, maar over mooi weer zul je ons niet horen klagen.

Modellen off-duty bij Chanel. Valeria Buldini. Foto Charlotte Mesman

Het publiek bij Chanel had zich er weer flink voor uitgedost. Minstens de helft van de genodigden droeg wel iets (of heel veel) van Chanel. De stemming zat er goed in. Afgezien van een kleine dip net na half 11, de aanvangstijd van de Chanel.

Modellen off-duty bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Het viel ons al op de gasten die nog aankwamen allemaal, half in paniek, naar de ingang renden. Anders dan dat tijdens de modeweken usance is – de meeste shows beginnen zo’n dertig tot veertig minuten na het officiële tijdstip – had Chanel de deuren om stipt half 11 gesloten. Gasten die zich daarna presenteerden, werd de toegang ontzegd.

Verschillende bekende modejournalisten en influencers dropen geschokt af. Sommigen waren verontwaardigd, anderen boos, anderen diep teleurgesteld en bezorgd om de consequenties van hun afwezigheid bij de show. Stel je voor dat Chanel je van top tot teen gekleed heeft om op de front row te schitteren, en dan blijft je plek leeg omdat je te laat was. Daar wil je toch niet aan denken?

Modellen off-duty bij de modeshow van Chanel

Modellen off-duty bij Chanel. Louise Robert. Foto Charlotte Mesman

De modellen hadden dit soort problemen niet. Wie in de Chanel show meeloopt, prijst zich gelukkig. En nog fijner is het misschien wel dat de Chanel show meteen ook het einde van de Fashion Weeks betekent. Die middag zouden alleen nog Miu Miu en Louis Vuitton showen, maar dan was het ook echt voorbij.

Modellen off-duty bij Chanel. Sara Grace Wallerstedt. Foto Charlotte Mesman

Het modecircus dat zo’n vier weken heeft geduurd – New York, Londen, Milaan en Parijs – was over. Vandaar ook dat er na de Chanel show zo’n sfeertje van de laatste schooldag hing. Een uitgelaten sfeertje waarin de modellen na afloop van de show ontspannen naar buiten kwamen en nu eindelijk eens de tijd namen om voor de street style fotografen te poseren.

Modellen off-duty bij Chanel. Mila van Eeten. Foto Charlotte Mesman

We kiekten Mila van Eeten, bekend Nederlands model, Valerie Scherzinger, de lieveling van de street style fotografen omdat ze altijd voor iedereen de tijd neemt, Lulu Tenney met haar eeuwig opgetrokken wenkbrauw waardoor ze er altijd heel grappig uitziet, Sara Grace Wallerstedt met haar sproetjes en rode haar. En nog vele andere modellen. Beleef het met ons mee. Bekijk de foto’s en vergeet ook niet de video te bekijken.

