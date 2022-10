Het is normaal dat je na verloop van tijd niet meer zo verliefd bent. Het is ook normaal dat je soms afvraagt of je nog wel van hem houdt.

Liefde. Hou ik nog wel van hem?

‘Hou ik nog wel van hem?‘ Een gevaarlijke vraag die we niet graag onder ogen zien. Een vraag die we onszelf vaak niet willen stellen, laat staan beantwoorden. En toch piept er soms wel eens een stemmetje in ons achterhoofd: ‘Is dit het nu? Is hij echt wel de ware?‘ Opeens weten we het niet meer.

Schrik maar niet!

We krijgen er allemaal wel eens mee te maken. En het hoeft echt niet direct paniek te zijn als deze vraag zich aan je opdringt. Denk niet – zoals er wel gezegd wordt – dat het feit dàt je je afvraagt al betekent dat het eigenlijk al niet goed meer zit. Met zo’n vaart loopt het meestal niet :-)

Is er een duidelijke, aanwijsbare oorzaak?

Er is soms een heel duidelijke oorzaak voor je twijfels en die hoef je echt niet altijd bij hém of je relatie in het algemeen te zoeken. Ga eerder na hoe het er met jezelf voorstaat. Zit je in een bijzondere periode? Is er iets gebeurd dat je uit je evenwicht heeft gehaald? Ben je op het moment erg gestresst? Moet je ongesteld worden (niet lachen! Ook hormonen spelen een belangrijke rol!) of heb je iemand ontmoet waartoe je je aangetrokken voelt?

Het zijn allemaal dingen die je uit je evenwicht kunnen halen en twijfels kunnen veroorzaken. Pas als de twijfels langere tijd aanhouden, kun je er (voorzichtige) conclusies aan verbinden. Maar voordat je overgaat tot overhaaste beslissingen, is het goed jezelf, behalve de vraag ‘hou ik nog wel van hem’, ook een aantal andere vragen te stellen.

Nuttige vragen

Nuttige vragen om te begrijpen hoe het er met je relatie voorstaat, zijn:

Vind ik het (nog) fijn om bij hem te zijn?

Kijk ik er (nog) naar uit om hem te zien?

Heb ik zin (nog) om toekomstplannen met hem te maken?

Heb ik (nog) vertrouwen in hem?

Als ik plannen maak, is hij daar dan meestal bij inbegrepen?

Als je deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, zit het wel goed. Als je op meerdere vragen ‘nee’ antwoordt, is er nog niets aan de hand maar is het wel tijd om eens diep na te denken.

En als je iemand anders hebt ontmoet, waartoe je je aangetrokken voelt:

Waarom voel je je tot deze man aangetrokken? Is het puur fysiek of spelen er ook andere dingen een rol?

Tips

Het is normaal dat je na verloop van tijd niet meer zo verliefd bent als in het begin. Als je langere tijd samen bent, is het onvermijdelijk dat er een ritme – noem ‘het sleur’ als je wilt – optreedt. Maar dat wil niet direct zeggen dat je niet meer van elkaar houdt. Enkele waardevolle adviezen:

Met elkaar praten en open zijn naar elkaar toe blijft nog altijd de basis voor een intense, langdurige en waardevolle relatie. Praat er daarom met hem over als de twijfels aanhouden.

Neem geen overhaaste beslissingen over het wel of niet uitmaken, maar neem je tijd om goed over de dingen na te denken.

Neem in deze periode in ieder geval geen onomkeerbare of belangrijke beslissingen die je relatie betreffen (samenwonen, trouwen, kinderen, samen een huis kopen). Mocht hij erop aandringen, vertel hem dan op een heel rustige manier – zonder paniek te zaaien – dat je er wat meer tijd voor nodig hebt.

En voor wat betreft die andere man waartoe je je plotseling aangetrokken voelt… Als je deze ervaring op een positieve manier in je relatie kunt brengen, dan kan dit juist iets extra’s (extra pikants) toevoegen. Het is opeens weer spannend en de twijfels verdwijnen als sneeuw voor de zon! Lukt het niet, dan kan het een teken zijn dat er meer aan de hand is.

Herken je het? Geef je reactie! Wij zijn benieuwd.