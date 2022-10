Korte haarcoupe met langer haar in de nek. Model Marilou Hanriot. Foto Charlotte Mesman

Van alle haarlengtes zijn de korte kapsels het meest trend gevoelig. Elk seizoen worden de korte haarcoupes geraffineerder, ook omdat de technieken steeds geavanceerder zijn. Kappers werken steeds vaker met verschillende tools om spannende effecten te bereiken, zoals een schaar voor de bovenlengte en een snijmesje voor de haarpunten.

Eén van de kapseltrends voor zomer 2023 is gelaagde punten of in ieder geval punten met beweging. Het haar bovenop het hoofd is tegenwoordig weer langer en niet gelaagd. Hierdoor krijg je een verschil in textuur en beweeglijkheid tussen boven en onder die heel modern aandoet.

3x Korte kapsels van de catwalks voor zomer 2023

Kort koppie van topmodel Fran Summers

Kapseltrends 2023. Korte kapsels. Model Fran Summer. Foto Charlotte Mesman

Een voorbeeld van zo’n kort kapsel is dat van topmodel Fran Summers. Dit topmodel verrast ons elke keer weer met een nieuwe haarcoupe. Het afgelopen jaar hebben we haar eigenlijk alleen maar met kort haar gezien, maar elke keer ziet haar korte kapsel er weer anders uit.

Tijdens de Paris Fashion Week voor zomer 2023 had Fran, zoals gezegd, zo’n kapseltje waarbij het haar bovenop lang is. Zelfs haar (korte) pony is uitgegroeid. De haarpunten zijn daarentegen gelaagd en beweeglijk zijn geknipt. Haar platinablonde haarkleur is verdwenen, en haar donkerbruine haarkleur ook. De Fran Summers van de Paris Fashion Week voor zomer 2023 heeft een warme honingblonde haarkleur.

Sluike korte haarcoupe van Marilou Hanriot

Het korte kapsel van model Marilou Hanriot is vrij klassiek. Ook hier is de bovenlengte lang. Bij de oren is het net iets korter met wat langer haar in de nek. Met zo’n klassiek kapsel kan het niet fout gaan. Dit type kapsel is heel geschikt voor steil of sluik haar.

Achterover gestyled kort haar voor Nora Svenson

Korte haarcoupe met langer haar in de nek. Model Nora Svenson. Foto Charlotte Mesman

Ook Nora Svenson draagt het haar wat langer in haar nek zodat het gezellig van onder haar oren uitkomt als je haar aankijkt. Bovenop het hoofd is het haar wat beweeglijker. In shows zien we haar dit seizoen vaak met achter gestyled haar waardoor de hartvormige haaraanzet op haar voorhoofd heel mooi uitkomt.

Zoals je ziet, is er weer heel wat gaande op het gebied van kort haar. Kijk maar eens of er iets voor jouw nieuwe hair look voor 2023 bij zit.

