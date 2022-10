Lippenstift trrends 2023. Omlijnde lippen. Op deze foto: Leonie Hanne. Foto ADVERSUS

Lippenstift is terug. Het is een geluid dat we al een tijdje horen en we hebben het nu ook met onze eigen ogen gezien. Er mag weer kleur op je lippen. En gloss. Dit zijn de lippenstift trends voor winter 2022 2023.

3x Lippenstift trends voor winter 2022 2023

De lippenstift trends op deze pagina spotten we tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2023. Natuurlijk zetten wij de camera er voor je op. Op onze foto’s zie je top influencers als Leonie Hanne en Jessica Wang. Daar mogen we dus gerust op afgaan als het om nieuwe make-up trends gaat.

#1 Lippotlood, een natuurlijke lippenstift en gloss

Omlijnde lippen. Foto Charlotte Mesman

Laten we beginnen met een lippenstift trend die we de afgelopen seizoenen al gezien hebben: lippotlood en lippenstift/gloss. Dit is een typische Y2K trend, dat is een trend uit de jaren ’90 en 2000 die nu weer een comeback maakt. Ga je voor deze trend kies dan een lippotlood dat net even iets donkerder is dan je lippenstift.

Overlining mag. Dus je mag er een paar millimeter bijsmokkelen om je lippen voller te laten lijken. Ook mag je best aan de vorm van je lippen sleutelen. Vooral de Cupidoboog staat dit seizoen volop in de schijnwerpers. Geef er een mooie vorm aan. Kleur je lippen vervolgens in met lippenstift en maak de look, als je wilt, af met gloss.

Dit is een trend die heel geliefd is onder de influencers zoals Leonie Hanne.

#2 Glitter/frosty lippen

Frosty lippen. Foto Charlotte Mesman

Glitter en frost zijn een huge lippenstift trend voor winter 2022 2023. Glitter op je ogen maar ook glitter op je mond. Dat kan de klassieke glitter zijn maar ook een frosty lipstick, zoals in de jaren ’90 (yep, weer die jaren ’90!). Kies je voor deze lippenstift trend, wees dan eens een durfal en kom je uit de comfort zone met een kleur als frosty blauw. Teveel van het goede? Dan zijn er natuurlijk ook klassieke rozetinten.

Lippenstift trends 2023. Glitter lippen. Foto Charlotte Mesman

#3 Rode lippen

Donkerrode lippenstift. Op deze foto Jessica Wang. Foto Charlotte Mesman

Klassieke rode lippen zullen altijd een trend zijn, ook al zijn ze de afgelopen jaren door ‘omstandigheden’ een beetje op de achtergrond geraakt. Nu zijn ze weer volop in beeld. De roodkleuren variëren van felrood tot bordeaux tot bijna zwart.

Ook hier mag je weer volop met de vormen spelen. Want dat is – naast de lippenstift kleuren – toch echt een liptrend. Je mag je lippen voller maken, maar ook langer, met minder of meer geaccentueerde Cupidoboog. Je kunt ook voor een retro mondje gaan, zoals influencer Jessica Wang.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren door de nieuwe en creatieve lippenstift trends voor winter 2022 2023.

Klik hier voor beauty trends voor de heren