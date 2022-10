Fashion modellen off-duty bij Hermès in Parijs

Vandaag fotografeerden we de modellen van Hermès na afloop van de modeshow in Parijs. We hebben weer wat mooie plaatjes voor je.

Modellen bij Hermès. Apolline Rocco Fohrer. Foto Charlotte Mesman

De modeshow van Hermès was in de Tennis Club de Paris aan de Avenue Georges Lafont in Parijs en daarmee waren wij heel goed geholpen want uit ervaring weten we dat de backstage uitgang daar gunstig gelegen is. Je weet precies waar je de modellen na afloop van de show kunt verwachten.

Apolline Rocco Fohrer bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Maaike Klaasen bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Ondanks alle drukte lukte het ons een paar mooie plaatjes te maken. Op onze cover foto zie je Apolline Rocco Fohrer die de eer had de show van Hermès te sluiten. Ook stuitten we op de Nederlandse Maaike Klaasen die ons steeds weer met interessante korte kapsels blijft verrassen.

Modellen off-duty bij Hermès. Links: Bo Exters. Rechts: Enya Davis. Foto Charlotte Mesman

Een andere Nederlands aanstormend talent dat we bij Hermès ontmoetten, was Bo Exters, hoogblond en etherisch. Zij poseerde samen met Enya Davis, een exotische Engelse schoonheid met een enorme krullenbos.

Sora Choi bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Supercool is altijd het Koreaanse model Sora Choi. Wij kiekten haar terwijl ze zich klaarmaakte voor een peilsnel ritje achterop de motor door het zaterdagse Parijs, op naar de volgende show.

Model bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Die motor was bepaald geen overdaad, trouwens. Het was hier een vrij warme herfstdag en er waren ongelooflijk veel mensen op de been. Wij doorkruisten de stad met de metro maar ook daar was soms geen doorkomen aan.

Model bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Gelukkig hoeven jullie je daar niet druk om te maken. Geniet van onze modellen off-duty. Laat je inspireren door hun kapsels of kledingstijl. Vergeet ook niet om onze model video te bekijken!

Klik hier voor streetstyle looks voor de heren