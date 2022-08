Vlechtkapsels tijdens de Copenhagen Fashion Week zomer 2023 bij The Garment. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Vlechten zijn het weer helemaal. Op de catwalks, op festivals als Coachella en ook bij de Fashion Weeks. Tijdens de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2023 bijvoorbeeld zagen we ongekend veel it-girls en influencers met vlechtkapsels.

Vlechtkapsels tijdens de Copenhagen Fashion Week zomer 2023 bij Saks Potts. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

De dames in Kopenhagen hadden hun fantasie laten gaan en daar kunnen we enorm veel haarinspiratie voor najaar 2022 van opdoen. Het fijne van de vlechtkapsels zoals we die in de haartrends voor herfst winter 2022 2023 tegenkomen, is dat iedereen het kan.

Vergeet visgraatvlechten, ingevlochten haar, de Nederlandse vlecht, de omgekeerde vlecht. We houden het eenvoudig. En chic.

Eigenlijk is dé vlechtkapsel trend voor 2022 heel eenvoudig: breng je haar glad, strak en geordend naar achteren, maak een paardenstaart, vlecht die en zet de vlecht vast met een tweede elastiekje. Zeg nu zelf, dit kan iedereen.

De persoonlijke touch komt van de hoogte waarop je de vlecht laat beginnen. Hoog bovenop je hoofd, halverwege je hoofd of laag in je nek. Aan jou de keuze.

Vlechtkapsels tijdens de Copenhagen Fashion Week zomer 2023 bij Schnaydermans. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Je kunt ook je paardenstaart opdelen in meerdere vlechten. Twee, drie, vier. Het maakt niet uit. Het ligt eraan hoeveel tijd je hebt :-)

Vlechtkapsels tijdens de Copenhagen Fashion Week zomer 2023 bij Stine Goya. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Een variant op het thema is twee vlechten aan weerszijden van je hoofd. Ook hier geldt weer: ga supernetjes te werk en kies bewust de hoogte waarop je de paardenstaarten/vlechten laat beginnen.

Vlechtkapsels tijdens de Copenhagen Fashion Week zomer 2023 bij Baum und Pferdgarten. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Houd je van een wat lossere look met een hippie twist (ideaal voor festivals) ga dan voor tendrils: twee kleine vlechtjes rond je gezicht. De rest van je haar laat je lekker fladderen.

Nog een laatste tip: voor een moderne look ga voor een middenscheiding of breng je haar zonder scheiding naar achteren. Later in het jaar komt echter ook de zijscheiding weer terug. Het is maar dat je het weet.

