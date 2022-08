Hij verliefd, jij niet… Wat nu?

Hij verliefd, jij niet… Wat nu? Het gebeurt soms dat je, voor je het weet, ‘iets met iemand hebt’. Je flirt een beetje, je ziet elkaar op school of op het werk. Er wordt wat heen en weer gemaild, misschien een kus uitgewisseld en er ontstaat een bepaald verwachtingspatroon. Hij zoekt je steeds vaker op… En jij? Jij vindt hem wel aardig, maar zeker niet meer dan leuk. Een relatie was nooit je bedoeling geweest. Wat moet je nu doen? Ons advies: gelijk aan de rem trekken.

‘We hebben elkaar op internet ontmoet’, schrijft Sofie. ‘We mailden elkaar regelmatig. We ontmoetten elkaar een keer en ik vond hem aardig. Ik begon steeds meer mailtjes van hem te krijgen. Als reactie ging ik wat minder mailen. Totdat het gevreesde mailtje kwam: ‘ik mis je mails, ze zijn belangrijk voor me. Ik denk dat ik verliefd op je ben’. Ik was er kapot van. Hoe pak je zoiets aan?’ ‘We hadden een keertje gezoend. Op een feest. Je kent het wel. Muziek, een glaasje teveel, je danst wat en belandt in een hoek met iemand die je eigenlijk niet goed kent. De dag daarna kreeg ik bloemen van hem, en daar moest ik hem natuurlijk voor bedanken. Hij begon me steeds vaker op te zoeken. In het begin gaf ik eraan toe, maar ik weet nu dat ik hem gewoon niet wil. Maar ik wil hem ook niet kwetsen. Help!’

We zeiden het al, het kan je zomaar overkomen. In het begin voel je je misschien vereerd, maar op den duur kunnen al zijn attenties behoorlijk gaan benauwen. Het is daarom maar beter om hem zo snel mogelijk aan zijn verstand te brengen dat jij niet hetzelfde voor hem voelt. Hoe?

#1 Kom met de waarheid voor de dag

In het prille begin kun je dat doen door hem te ontwijken, door vriendelijk maar afstandelijk op zijn attenties te reageren en door hem nul op rekest te geven als hij je uitvraagt. Blijft hij je opzoeken of bekent hij openlijk dat hij verliefd op je is, dan blijft er nog maar één oplossing over: zeg hem eerlijk dat jij niets voor een relatie voelt (soms houd je er een waardevolle vriendschap aan over). Hoe verder je het laat komen, hoe vervelender en moeilijker het voor beiden zal zijn.

#2 Respecteer hem

Vertel het hem met respect, treed niet in details (je hoeft hem echt niet gedetailleerd te vertellen wat je niet leuk aan hem vindt), laat hem in zijn waarde en schep niet opnieuw onnodige verwachtingen. Laat zinnetjes als: ‘het is nu nog te vroeg, misschien in de toekomst…’ maar achterwege – zachte heelmeesters maken stinkende wonden (tenzij je er echt zo over denkt, natuurlijk).

#3 Wacht niet te lang

Het hem door de telefoon vertellen klinkt misschien laf, maar hem voor de eerste keer bij jou thuis uitnodigingen om het hem in persoon te vertellen, kan nog pijnlijker zijn. Ga het hem maar eens zeggen als hij met een stralend gezicht en de inmiddels standaard bos bloemen voor de deur staat!

#4 Verwijt jezelf niets

Nog een laatste tip: verwijt jezelf niets. Dat je hem misschien in het begin aanleiding hebt gegeven om te denken dat het iets kon worden, kun je jezelf niet aanrekenen. Voor hetzelfde geld was het wel iets geworden. En maak er ook niet een al te groot drama van. Hij mag dan even zielig en gekwetst zijn, hij komt er vast wel over heen. Genoeg vrouwen op de wereld!