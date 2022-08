Deze laarzentrend voor winter 2022 kan héél groot worden

Laarzentrend voor winter 2022: biker boots. Photo courtesy of Miu Miu

Tracklaarzen, Chelsea boots, cowboylaarzen, regenlaarzen. Ze komen allemaal terug in de mode voor het nieuwe seizoen, maar er is één laarzentrend voor winter 2022 2023 die je moet kennen: biker boots. Volgens ons zou deze trend wel eens heel groot kunnen worden.

Trendsetter is hier het modehuis Prada. Al in de modecollectie van Prada voor zomer 2022 zagen we supercoole oversized motorjacks terugkomen. De jacks werden op minirokjes geshowd. In de collectie van Miu Miu, de jonge lijn van Prada, voor winter 2022 2023 bouwt het Italiaanse modehuis de biker look verder uit.

Stoere leren broeken, leren shorts en (opnieuw!) oversized motor jacks waarmee je zo op de motor zou springen worden geshowd met waanzinnige biker boots. De boots zijn vrij ruim (je broek kan er ook in), reiken tot net onder de knie en komen met de kenmerkende metalen ringen en gespen. Ze zijn bruin, grijs of zelfs vintage blauw.

Zware, leren riemen onderstrepen de biker mood. De riemen worden vrij laag op de heupen gedragen, soms zelfs twee tegelijk.

Vleugje vrouwelijkheid

Hoe stoer heb allemaal ook mag klinken, een vleugje vrouwelijkheid ontbreekt niet. Zo zijn sommige biker jacks versierd met gekleurde borduursels. Soms ook worden de jacks gedragen met doorzichtige jurken of rokken met ondergoed in zicht.

Hiermee wordt de link gelegd naar de rest van de collectie van Miu Miu. Die bestaat uit – kort door de bocht gezegd – tennisrokjes met daaronder platte satijnachtige ballerina’s en kniekousen. En uit geruite tailleurtjes. Kortom, hypervrouwelijke outfits, al worden die ook af en toe met leren jacks gecombineerd.

Al met al komt Prada/Miu Miu hier met een interessant concept om mee aan de slag te gaan. Want hoe stoer de looks, en vooral ook de biker boots, ook zijn, Miu Miu haalt ze uit de context.

De boodschap is zoiets als: zelfs als je nooit in je leven op een motor hebt gezeten, mag je wel eens experimenteren met motor jacks, en vooral ook biker boots.

We weten niet wat jij ervan vindt, maar wij zijn in ieder geval razend enthousiast. In het voorjaar tikte ik al een vintage motor jack op de kop. Nu op zoek naar stoere motor boots. Cool!

