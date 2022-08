Soep van snijbiet en aardappels. Een detox recept

Zin om te detoxen? Verwen jezelf met deze originele snijbietsoep naar Italiaans recept. Snijbiet (ook wel warmoes genoemd) is een vrij ‘oude’ en een beetje vergeten groente die (in de zomermaanden) verkrijgbaar is in biologische winkels (in Italië is het volop verkrijgbaar en maakt deze groente deel uit van de dagelijkse keuken).

Een perfect detox soep recept

Snijbiet is het loof van bieten en familie van spinazie. Het bevat vitaminen A, C en E, en vooral veel vitamine K. Ook is deze groente rijk aan ijzer, koper en magnesium. Het hoge gehalte aan fytonutriënten in snijbiet heeft een ontstekingsremmend effect. Maar het zijn de betalaïnen die snijbiet tot een perfecte detoxgroente maken. Betalaïnen zijn rode pigmenten die de snijbiet kleur geven, maar ze zijn ook in staat om – en dat is nog interessanter – zich met de moleculen van afvalstoffen te binden om ze vervolgens af te voeren. Ze zouden helpen om lever en bloed te ontgiften. Waar wacht je nog op? Vraag de biowinkel of je groenteboer naar snijbiet en trakteer jezelf op deze verrukkelijke soep.

Ingrediënten

1 kg snijbiet (of anders spinazie)

30 gram boter

1 prei

400 gram aardappels

1,5 liter bouillon (vegetarisch of niet)

1 eetlepel zachte roomkaas (bijvoorbeeld Philadelphia)

nootmuskaat

Bereiding

Was de snijbiet en verwijder het witte gedeelte (je kunt dit deel koken en aanmaken met olie en azijn). Snijd de bladeren van de snijbiet in stukken. Snijd de prei in ringen en was deze groente. Schil en snijd de aardappels.

Smelt de boter in een vrij hoge koekenpan en doe de preiringen erbij (middenhoog vuur). Als de prei zacht is, doe je de aardappels en de snijbiet erbij. Schep de groenten gedurende ongeveer 1 minuut goed door elkaar.

Schenk nu de bouillon erbij, strooi er nootmuskaat over en laat de soep een half uur doorkoken totdat de aardappels zacht zijn. Laat de soep afkoelen en pureer de soep met een staafmixer. Doe de soep terug in de pan en verwarm de soep opnieuw. Serveer de soep met een eetlepel zachte kaas.

Door: Hanne Katten