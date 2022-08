De nieuwe cargobroeken voor winter 2022 zijn cooler dan ooit

De cargobroek is een blijvertje voor herfst winter 2022 2023 en is cooler dan ooit. Zo draag je hem dit seizoen.

Streetstyle mode bij Baum und Pferdgarten. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Met alle invloeden uit de jaren ’90 en de zogenaamde Y2K (jaren 2000) kon het niet uitblijven: ook de cargobroek maakte een her-entree. Cult merken als Burberry en Jacquemus gingen er al een paar seizoenen geleden mee aan de slag.

Inmiddels hebben deze broeken met gestikte zakken en een vette knipoog naar de utility wear de catwalks op grote schaal weer veroverd. Blumarine, het Italiaanse modehuis dat een grote comeback maakte met een uitgesproken Y2K collectie showde voor zomer 2022 spannende en superlange exemplaren met de karakteristieke opgestikte zakken in Paris Hilton roze kleurtjes.

In de mode voor winter 2022 2023 zet de trend door. Valentino kwam voor het nieuwe seizoen met een superchique versie in het fuchsia. Dat laatste kon ook niet anders want zo ongeveer van deze Pink PP (Pink Pierpaolo Piccioli, naar de creatief directeur) collectie is het fuchsia uitgevoerd.

Isabel Marant, om nog maar een voorbeeld te geven, presenteerde een cargobroek in spijkergoed die net wat meer gestroomlijnd was.

Maar over het algemeen zijn de cargobroeken voor winter 2022 2023 nog steeds vrij wijd en natuurlijk bezaaid met grote zakken. Verder hebben de broeken niet zo bar veel meer te maken met de workwear pants waar ze door zijn geïnspireerd.

Je hoeft ze dan ook niet per se stoer te stylen. Eigenlijk kan je er alle kanten mee op. Zo zagen we deze broek tijdens de Copenhagen Fashion Week in allerlei stijlen en moods voorbijkomen. In combinaties met sneakers maar net zo goed met een vrouwelijk sandaaltje of een gekleurde ballerina.

Ook erop kun je van alles dragen: een mooie blazer (ja, echt!), een wijd jasje, een crop top, een vestje. Qua kleuren hebben we al gezien dat tegenwoordig alles mag. Met de klassieke militair groene kleur of denim zit je altijd goed, maar roze, fuchsia of een andere kleur is ook helemaal cool.

Bekijk de streetstyle foto’s van de Copenhagen Fashion Week maar eens en laat je inspireren.

