De haartrends voor najaar 2022 met top hair stylist Robert Kirby

Haartrends en haarkleuren najaar 2022. Hair: Robert Kirby, Robert Kirby Hairdressing, Wimbledon and Balham, London Make-up: Maddie Austin Kelly. Styling: Elisa Heinesen. Ph. Andrew Kimber

Als het op haartrends aankomt, is Londen top. Het is ongelooflijk wat daar allemaal op haargebied gebeurt. Londen is avant-gardistisch. De haarcoupes en haarkleuren zijn uitgesproken, soms extreem, maar ze geven een goed idee van wat er in de (in dit geval) haartrends voor najaar 2022, gebeurt. Iedereen kan er inspiratie van opdoen.

Zo ook van de nieuwe haarcollectie van Robert Kirby. De hairstylist, eigenaar van twee kapsalons in Londen, mag prat gaan meer dan 30 jaar ervaring en staat bekend om zijn fotografisch werk en hair styling.

Zijn allernieuwste collectie heet ‘Eirian’ en is geïnspireerd door ‘buitenaardse kunsteuforie in het vacuüm van de hemel’ (woorden van Kirby). Verder refereert Kirby aan Mars en omschrijft hij de collectie als supersonisch. De lijnen zijn zacht, de styling is strong, en voor de presentatie koos Kirby couture-achtige outfits.

Als wij naar de kapselfoto’s kijken, zien we dat de pastels – anders in het straatbeeld – nog lang niet passé zijn. En dat ze steeds geraffineerder worden. Onze favoriet is de mintgroene haarkleur.

Ook de styling is voer voor inspiratie. Krullen zijn terug. Permanenten zouden zelfs weer populair worden. Ook lang en steil haar is voor najaar 2022 een trend. Daarnaast blijft de lob of bob superpopulair. Zoals Kirby laat zien, kun je zo’n klassieke haarcoupe een moderne twist meegeven met contrasterende haarkleuren.

Natuurlijk is het niet realistisch om met coupes als die op de foto’s door het dagelijks leven te gaan maar er zitten zeker wel haalbare dingen bij. Je bob kun je opleuken met een afwijkende haarkleur rond je gezicht. En pastels zijn nog steeds superleuk voor een avondje. Als je een lichte haarkleur hebt, kun je experimenteren met uitwasbare kleurtjes.

Heb je altijd al van krullen gedroomd, informeer dan eens bij je kapper naar de ‘digitale perm’. Deze manier van permanenten, waarbij de krullen via – kort door de bocht gezegd – de computer verwarmd worden, levert mooie en natuurlijke resultaten op die niets met de poedelhoofden uit de jaren ’80 te maken hebben.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en haal eruit wat bij jou past.