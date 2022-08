Huidverzorging is een kwestie van discipline. Het is een dagelijkse routine, maar pas op, er kunnen verkeerde gewoontes insluipen. 6 Don’ts…

Verzorging van je gezichtshuid. 6 Don’ts voor een catwalk huidje

De allernieuwste make-up trends staan in het teken van het minimalisme. Weinig make-up is dé trend. Daardoor wordt de verzorging van je gezichtshuid nog belangrijker. Skin care komt iedere dag weer terug en het is logisch dat het een routine wordt. Soms kunnen er daarom ook slechte gewoonten insluipen. Er zijn dingen die je gewoon niet zou moeten doen.

Verzorging van je gezichtshuid

1. Don’t wake up in your make-up! Wat er ook gebeurt, hoe zwaar je ook gepartyd hebt, haal voor het slapen gaan altijd je make-up af. Je huid moet ademen en schoon zijn!

2. Over een schone huid gesproken: raak je huid zo min mogelijk aan. Vermijd houdingen als het steunen van je gezicht in je handen. Zit niet aan pukkeltjes of puistjes. Wil je ze behandelen, doe dat dan nadat je je huid schoongemaakt hebt en met gewassen handen.

3. Haal je (donkere) oogmake-up nooit met een all-over cleanser af. Dus wat je niet moet doen: een cleanser over een opgemaakt gezicht aanbrengen zodat je je gezicht in z’n geheel met je donkere oogmake-up (en lippenstift) besmeurt. Haal eerst altijd je make-up af met een speciale make-up remover en ga dan pas met een cleanser aan de slag om je gezicht grondig te reinigen.

4. Was je gezicht niet onder de douche, hoe lekker dat misschien ook is. Douchewater is warm en je kunt je gezicht beter met lauwwarm water wassen. Was je gezicht daarom aan de wastafel en gebruik ook tijdens het haarwassen – als het onvermijdelijk is dat je gezicht nat wordt – niet al te warm water.

5. Breng je crèmes niet met de vingers van één hand even snel op je gezicht aan, maar gebruik de vingertoppen van beide handen en neem er de tijd voor om de crème zachtjes in te masseren. Dus: breng de juiste hoeveelheid crème op je gezicht aan, zet het potje of de tube dan neer en masseer de crème zonder enige druk te zetten of wrijving uit te oefenen in de huid. Je kunt dit het beste doen door met je vingertoppen zachte op- en neergaande bewegingen te maken zodat je het product als het ware in de huid ’tokkelt’.

6. Vergeet niet om je hals en nek te hydrateren! Maak er een goede gewoonte van om elke keer als je je gezicht insmeert ook je hals en nek mee te nemen. Dit geldt ook voor anti-zonnebrandcrèmes. Maar al te vaak worden deze zones vergeten.

Beauty voor mannen? Op Adversus. Klik hier!