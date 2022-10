Een sensuele mode collectie voor Stella McCartney zomer 2023

Photo courtesy of Stella McCartney

De modeshows van Stella McCartney zijn iets om naar uit te kijken. Haar collecties zijn luchtig, draagbaar, creatief en duurzaam. De mode show voor lente zomer 2023 is ook nog eens democratisch. De Britse modeontwerpster showt haar modecollectie voor zomer 2023 in de buitenlucht voor het Centre Pompidou in Parijs zodat iedereen – niet-genodigden en toevallige voorbijkomers weliswaar alleen van achter de hekken – mee kan kijken.

Photo courtesy of Stella McCartney

Stella (zoals ze in de wandelgangen wel genoemd wordt) showt haar nieuwe zomercollectie op een koude maandagmorgen in oktober. De front row is aanzienlijk. Paris Jackson, Karlie Kloss, Poppy Delevingne. Het zijn zo maar een paar namen van personages die we door de VIP ingang zien verdwijnen.

Ook op de catwalk ontbreekt het niet aan bekende gezichten. Zoals de zusjes Hadid: Bella en Gigi. Het is Bella die volgens ons de show steelt. Stella heeft haar gekleed in een doorzichtige catsuit, key item uit de collectie. Die staat geheel in het teken van de jaren ’90, de Y2K, en heeft als slogan ‘Change The History’.

Photo courtesy of Stella McCartney

Hiermee bedoelt Stella haar eigen historie in de mode. Ze haalt ontwerpen van weleer uit de kast tevoorschijn en interpreteert ze op een nieuwe en verfrissende manier. Een topstuk is het kettingtopje dat is geïnspireerd door een soortgelijk topje dat de designer toentertijd voor de Chloé collectie van zomer 2000 ontwierp.

Photo courtesy of Stella McCartney

De kettingtopjes vormen de leidraad in deze nieuwe collectie. Ze worden op de blote huid onder oversized blazers gedragen maar ook over een wit hemdje.

Een ander belangrijk items zijn de blazers, we noemden ze al, die we in uitvergrote versies – dat is: super oversized – op de catwalk voorbij zien komen. Ze worden gedragen met asymmetrische rokken en netkousen met grote mazen. Ook de avondjurken zijn veelal asymmetrisch, soms strapless of met draperieën. Sommige details komen in lingeriekant.

Photo courtesy of Stella McCartney

Opvallend zijn ook de broeken met lage taille, iets wat Stella zelf lekker in het dragen vindt. Het spijkergoed is gedeconstrueerd, verrijkt met lange ritsen, met stukken vegan leer, casual met scheuren en gewild onafgewerkt. De spijkerbroeken zijn ultrawijd en lang.

Photo courtesy of Stella McCartney

Een andere stroming in deze collectie zijn de jacks, bermuda’s en overalls in scuba/surf stijl, oversized met ronde schouders en de karakteristieke grove ritsen.

Een opvallend detail zijn de afbeeldingen van groot-ogige sinistere meisjes die we her en der op de kledingstukken tegenkomen. Die zijn ontsproten aan de fantasie van de bekende Japanse kunstenaar Yoshitomo Nara waarmee Stella voor deze collectie heeft samengewerkt.

Photo courtesy of Stella McCartney

Ondanks de vele details is het een minimalistische, zelfs sensuele collectie. Dat komt (mede) doordat de meeste outfits in één enkele kleur zijn uitgevoerd. Zwart, helblauw, acid geel, bleekroze, pistachegroen, wit, zwart, reebruin.

Bekijk de foto’s van deze nieuwe zomercollectie maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor meer modecollecties (ook voor de heren) voor zomer 2023.