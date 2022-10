Casual, trendy en warm. 3 Stylish streetstyle looks om mode ideeën van op te doen. Update je eigen herfst look.

Vandaag hebben we drie stylish streetstyle looks van de modeweken voor je om je door te laten inspireren. Want aan het begin van een nieuw seizoen is het altijd even inkomen. We lopen je er even doorheen en lichten de nieuwste modetrends voor herfst winter 2022 2023 uit.

Herfstkleuren

Streetstyle look met camel jas en trui tijdens de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Camel, maar ook bruin, groen, zwart. De mode voor herfst winter 2022 2023 staat in het teken van de klassieke herfsttinten: aardetinten, kleuren die zijn geïnspireerd door de bladeren aan de bomen – groen, oranje, rood -, soms verrijkt met lime geel of een blauwtint. Je hoeft de streetstyle foto’s maar te bekijken en je hebt een idee van het kleurenpalet

Laagjes

Laagjes is dé toverformule om het deze winter warm te houden. Laag over laag is dé trend. Ga er creatief mee om. Voor een optimaal warmte-effect moet de eerste laag, volgens de experts, strak om je lijf zitten en de rest wat losser.

Bandplooibroeken

Caroline Daur in bandplooibroek met camelkleurig jack tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

De broeken, inclusief de spijkerbroeken en cargo pants, blijven herfst en winter 2022 2023 wijd. De nieuwigheid is de lage taille (zie de broek van Caroline Daur). Supercool!

Bikercore

3x Stylish streetstyle looks om mode ideeën van op steken. Op deze foto Chiara Chelsi. Foto Charlotte Mesman

Bikercore is een andere trend die we deze winter gaan zien en beleven. Haal die motorboots maar tevoorschijn en draag dat oversized leren jack maar over elke outfit, zelfs over je avondjurk!

Jassentrends

Jassen zijn natuurlijk het kledingstuk bij uitstek voor de herfst en winter. Power coats zijn terug in beeld. Lang en met grote schouders. Oversized is ook hier de modetrend. Voor een casual look kies je voor een jack (we noemden ze al) of een wat kortere jas. Klassieke snitten doen het altijd goed.

Puntige pumps of laarzen

Behalve motor boots dragen we dit seizoen ook pumps of laarzen met superpuntige neuzen. Die puntjes mogen nog eens geaccentueerd zijn door een zilverkleurig detail. Voor een ultiem woow-effect. Deze winter draait het in de mode allemaal om geraffineerde details.

Met de modetrends voor herfst winter 2022 2023 die we in onze streetstyle looks tegenkomen ben je cool, casual en up-to-date. Bekijk de looks maar eens en laat je inspireren.

