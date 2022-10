Zo haal je het beste uit je anti-aging huidverzorging producten

Anti-aging huidverzorging producten kunnen goede resultaten geven maar je moet wel even weten hoe je ermee moet omgaan.

Zo haal je het beste uit je anti-aging huidverzorging

Er is steeds meer aandacht voor anti-aging huidverzorging. We beginnen er steeds jonger aan en zijn ook steeds consumer wiser. Kijk maar eens naar wat er allemaal op TikTok voorbijkomt. Maar je moet natuurlijk wel even weten hoe je met anti-aging skin care producten moet omgaan. Dit zijn de tips en adviezen die de experts ons meegeven.

1. Ga voor skin care producten die geschikt zijn voor jouw huidtype. Weet je niet wat voor type huid je hebt, vraag dan advies (apotheek, schoonheidsspecialiste, dermatoloog).

2. Wees realistisch. Verwacht geen snelle resultaten en vooral ook geen wonderen.

3. Gebruik één nieuw anti-aging product per keer zodat je precies weet wat de werking ervan op je huid is. Bovendien kan de combinatie van meerdere anti-aging producten je huid irriteren. Je weet dan niet welk product de boosdoener is. Verder vallen huidverouderingsverschijnselen meer op als je huid geïrriteerd is.

4. In het algemeen geldt: stop met een product als het prikt, brandt of irriteert. Er zijn echter anti-aging ingrediënten waarvan bekend is dat ze kunnen irriteren (hydroxyzuren, retinol). Bouw het gebruik daarvan langzaam op.

5. Regelmaat en een constant gebruik zijn de toverformule als het op anti-aging resultaten aankomt. Af en toe smeren zal niet helpen. Je zult heel consequent te werk moeten gaan. Volg daarbij de instructies op de verpakking of van je arts nauwgezet op. Teveel is ook niet goed.

6. Geef anti-aging skin care producten de tijd. De eerste resultaten zie je pas na zo’n zes weken. Er kunnen zelfs maanden overheen gaan. Heb geduld!

7. Geeft een crème of serum het gewenste resultaat blijf het dan gebruiken. Stop er niet mee als je vindt dat je je doel bereikt hebt.

8. Anti-aging skin care producten met ingrediënten als retinol kunnen een heleboel voor je huid doen, maar vergeet ook de basis huidverzorging niet. Reinig je huid ’s morgens en ’s avonds met milde producten en hydrateer je huid dagelijks, al was het maar met vaseline.

9. Bescherm je huid altijd tegen de zon. Niet alleen omdat zonnestraling schadelijk voor je huid is maar ook omdat het niet verstandig is om met anti-aging skin care producten de zon in te gaan.

10. Verder is en blijft je levensstijl een enorm aandachtspunt. Slaap voldoende, rook niet, drink met matig, beweeg, eet gezond (groente, fruit, vette vis zijn een weldaad voor je huid; wees matig met suiker en geraffineerde koolhydraten).

