Deze (nep) minirokken voor winter 2022 2023 zijn anti-aging. Foto Charlotte Mesman

Toen Prada midi-rokken met doorzichtige stroken de catwalk opstuurde, beseften wij eigenlijk nog niet hoe geniaal ze wel niet waren. Pas nu zien we in dat deze vaak verkapte minirokken voor winter 2022 2023 een schot in de roos zijn. Tijdens de Fashion Weeks maar ook in het straatbeeld zien we ze al volop langskomen. Kortom, de (nep)minirok is een top modetrend voor najaar 2022. En we blijven ‘m de hele winter dragen.

De midi rokken van Prada

Dat we niet direct doorhadden dat die strokenrokken van Prada echt een vondst waren waar iedere vrouw haar voordeel mee kan doen, komt vast doordat Prada het er met de nieuwe (nep)mini niet al te dik bovenop legde. We leggen je uit wat we bedoelen.

De nieuwe rokken van Prada zijn opgebouwd uit stroken die uit verschillende materialen bestaan. Soms leer, soms wol, vaak ook doorzichtige stroken, al dan niet met borduursels. Soms zelfs zijn de rokken helemaal transparant zodat zelfs de onderbroeken te zien zijn. Soms ook is alleen de middenstrook doorzichtig. Deze typen rokken zijn voer voor durfals maar niet voor vrouwen van elke leeftijd, en ook niet om mee naar kantoor te gaan.

De (nep)minirokken voor winter 2022 2023

Anders ligt het met de Prada rokken die met een of meerdere niet-doorzichtige stroken van de taille tot tenminste halverwege het dijbeen en met daaronder één of meerdere doorzichtige stroken. Je krijgt dan een soort mix van een midi/minirok. Midi omdat de rok tot over de knieën valt, mini omdat de onderste stroken doorzichtig zijn, en het niet-doorzichtige deel geaccentueerd wordt.

Geschikt voor iedere leeftijd

Dit soort rokken laten zich vrij gemakkelijk dragen en zijn geschikt voor iedere leeftijd. De midi-lengte is stijlvol. De doorzichtige stroken, vaak met borduursels, bieden omstanders een speelse blik op je benen maar het voelt en oogt zeker niet bloot. Ook als je niet piepjong meer bent, mag je je eraan wagen. En vind je het nog te bloot, dan kun je er zelfs pantykousen en hoge laarzen bij halen.

(Nep)minirokken in het straatbeeld

Inmiddels hebben ook modeketens het idee opgepakt. Steeds vaker zien we in de streetstyle mode rokken voorbijkomen die vanaf het dijbeen transparant zijn. Je kunt ze combineren met een grote trui, met een coltruitje of met een oversized blazer. Je kunt werkelijk überchique looks mee creëren.

Maar ze zijn ook super voor een avondje stappen of een feestje. Draag ze met een wit hemdje zoals bij Prada. Of met een paillettentop. Of met een croptop. Mogelijkheden te over.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren door deze nieuwe modetrend voor najaar en winter 2022 2023.

