Deze halflange kapsels voor 2023 zijn populair bij de modellen

Halflange kapsels voor 2023. Halflang shag kapsel. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Weeks keken we niet alleen naar de mode maar ook naar de hair looks. Vooral van de modellen kun je originele haar ideeën opsteken. Halflang haar is opnieuw de grote favoriet. We kozen een paar halflange kapsels voor 2023 voor je uit die bijzonder populair zijn bij de modellen.

Halflange kapsels voor 2023

Of je nu steil haar hebt of krullen. Voor elke haar textuur is er wel een halflang kapsel te vinden. Dat kan een bob zijn maar ook een korte shag. De halflange haarlengte is enorm veelzijdig. Dat bleek wel weer bij de modeshow van Dsquared2 voor lente zomer 2023 in Milaan. We zagen daar verschillende haarstijlen voorbijkomen.

Rechte bob

Recht bobkapsel. Model: Mila van Eeten. Foto Charlotte Mesman

Heb je supersteil haar dan zal de korte bob van Nederlands model Mila van Eeten je vast en zeker aanspreken. Dit veelgevraagde model draagt haar donkere haar in een rechte bob. Deze haarstijl doet het heel goed met een middenscheiding. Het is een modern kapsel dat vraagt om een vrij symmetrisch gezicht. Dit kapsel is het mooist met een egale haarkleur.

Tip: dit kapsel is heel geschikt om lang, droog en slap haar een ‘break’ te geven en het lekker op te frissen.

Rechte bob met pony

Recht bobkapsel met pony. Foto Charlotte Mesman

Durf je nog een stap verder te gaan, dan kun je ook denken aan een bot afgeknipte, rechte bob met lange pony. Zo’n pony voegt echt iets aan je hair look toe. Het is een heel uitgesproken kapsel. Je moet er het type voor zijn. Niet zozeer qua uiterlijk maar je moet zo’n origineel hoofd met nonchalance kunnen dragen.

Rechte bob met beweeglijke haarpunten

Halflang kapsel met lange pony. Model Steinberg. Foto Charlotte Mesman

Houd je van iets meer beweging in je haar laat je dan inspireren door het kapsel van het bekende model Sofia Steinberg. Dit bob kapsel is net wat langer en er zit een speelse beweging in de punten. Ook de pony is langer dan in een klassiek bobkapsel en juist dat detail maakt deze hair look stoer.

Tips: je kunt deze pony ook als lok dragen. Als je dan ook nog eens de haarpunten naar buiten stylet, zoals we dat Steinberg wel eens zien dragen, heb je opeens een heel ander hoofd. Dit kapsel is echt supercool!

Halflange shag

Halflang shag kapsel. Foto Charlotte Mesman

Voor al die vrouwen die hun krullen verwensen, is er goed nieuws. Jij hebt de perfecte haar textuur voor deze korte en über stoere shag met krullende pony.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Zoals je ziet, zit er voor iedereen wel iets bij.

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren voor 2023