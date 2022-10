Dit zijn de topmodellen van de modeweken voor zomer 2023

Apolline Rocco Fohrer bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Elke modeweek is het weer spannend. Welke modellen gaan we op de catwalks zien? Welke topmodellen, wie gaat doorbreken, wie zijn de new faces? De modeweken voor zomer 2023 zitten erop en wij trekken een paar conclusies.

Supermodellen. Bella en Gigi Hadid en Emily Ratajkowski

Topmodellen van de modeweken voor zomer 2023. Bella Hadid bij Thom Browne. Foto Charlotte Mesman

Er zijn modellen die het woordje ‘super’ verdienen. In die categorie vallen de zusjes Bella en Gigi Hadid, Irina Shayk, Karlie Kloss, Joan Smalls en volgens ons ook Emily Ratajkowski en Coco Rochas. Tijdens de afgelopen Milan en Paris Fashion Weeks liepen we al deze dames tegen het lijf. We zagen ze niet alleen op de catwalk, of front row, maar we fotografeerden ze ook off-duty.

Overigens is dat niet gemakkelijk want óf ze nemen sluipweggetjes naar hun auto met chauffeur om fans en fotografen te vermijden óf je kunt ze door de mensenmassa niet meer zien, laat staan fotograferen. Weg zijn je streetstyle foto’s!

Topmodellen. Cara Taylor, Steinberg, Fran Summers, Felice Nova Noordhoff

Topmodellen van de modeweken voor zomer 2023. Sora Choi bij Max Mara. Foto Charlotte Mesman

Ook het woordje ‘top’ mag niet zomaar gebruikt worden. Wil je als ‘topmodel’ aangemerkt worden, dan moet je er echt wel kilometers catwalk op hebben zitten. Om het nog maar niet te hebben over covers en dergelijke.

Topmodellen zijn die modellen die je dus overal tegenkomt. Ze lopen elk modeseizoen een groot aantal shows, veel meer dan de supermodellen die ‘duur’ en selectief zijn. Een topmodel als América González bijvoorbeeld liep dit seizoen 36 shows, Bella Hadid 19. Overigens zegt het aantal shows dat een model loopt natuurlijk niet alles, want het gaat er ook om voor wie je loopt.

Topmodellen van de modeweken voor zomer 2023. América González bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Topmodellen die we dit seizoen vaak tegenkwamen, zijn de Amerikaanse Cara Taylor, de Britse Fran Summers met haar altijd wisselende look, Steinberg met haar mannenpakken en zwarte bobkapsel en de Nederlandse Felice Nova Noordhoff, blond met blauwe ogen en de mysterieuze Sora Choi.

Topmodellen van de modeweken voor zomer 2023. Vilma Sjöberg bij Sportmax. Foto Charlotte Mesman

Maar de lijst is nog veel langer, en ook wij hebben zo onze favorieten. Zoals de Amerikaanse Quinn Mora die altijd wel tijd heeft om even te poseren. Of Kerolyn Soares, altijd rustig en vriendelijk. Om Vilma Sjöberg niet te vergeten. Hoe je Vilma ook fotografeert, ze staat er altijd fantastisch op.

New Faces. Nieuwe gezichten

Topmodellen van de modeweken voor zomer 2023. Ida Heiner bij Sportmax. Foto Charlotte Mesman

En dan zijn er nog de nieuwe gezichten, modellen die we voor het eerst op de catwalk hebben gezien. Zoals Apolline Rocco Fohrer die we bij Hermès fotografeerden waar ze net de eer had gehad om de show af te sluiten. Een andere absolute nieuwkomer is de hoogblonde Nederlandse Bo Exters.

Tot slot zijn er nog modellen met een break out season. Die modellen zie je opeens overal. Ze kunt niet om ze heen. Zoals de Nederlandse Fleur Breijer met haar lange bijna witte haren en haar moderne look. Of de goedlachse Ida Heiner, een klassieke schoonheid. Ook Iman Kaumann trekt de aandacht met haar vlammend rode haren en neusring.

Het is onmogelijk te zeggen wie het tot topmodel zal gaan schoppen. Daarvoor zullen we de komende seizoenen moeten afwachten. Dat houdt het juist zo interessant.

