Zo ziet de nieuwe cut-out mode voor zomer 2023 eruit – Foto Charlotte Mesman

Cut-out topjes, cut-out jurken, cut-out badpakken. De cut-out trend zal niet snel vertrekken. Al jaren spelen de modeontwerpers met spannende inkepingen en onverwacht bloot, of het nu een schouder, een flank of een stukje buik is. Maar spannende skin-effecten die de nieuwe body’s (leotards) creëren slaan echt alles. Het is maar de vraag of deze cut-out mode trend voor zomer 2023 zal aanslaan.

Hoog opgesneden body’s

Misschien heb je ze al in de winkel of online gezien, misschien heb je er al eentje liggen. De body’s – van die pakjes die heel wat gestuntel in het toilet veroorzaken – voor zomer 2023 zijn enorm hoog opgesneden. Ze winnen het zelfs van de originele modellen uit de jaren ’80. Alles staat en valt met hoe je ze draagt. In sommige gevallen roepen ze (bij ons) ietwat plaatsvervangende schaamte op.

Zo draag je die hoog opgesneden body’s (niet)

Laten we beginnen met hoe je die hoog opgesneden body’s (volgens ons) NIET draagt, en dat is: als onderdeel van een broekpak met blote liezen in zicht. Een dergelijke outfit zagen wij tijdens de Milan Fashion Week voorbijkomen en die gaat ons – en dat is niet moralistisch bedoeld – te ver. Als je iets van stijlgevoel hebt, dan waag je je er niet aan.

Een ander cut-out effect dat we je nu niet direct voor het leven van alledag zouden aanraden, is inkepingen op de bilpartij. We spotten deze look in Milaan en hoewel niet goed begrepen hoe het geheel in elkaar steekt (body over broek of één geheel?) zegt ook hier ons stijlgevoel ‘nee’ tegen.

Maar zijn manieren waarop je met zo’n hoog opgesneden body WEL goed wegkomt, al blijft het een riskante zaak. Tijdens de Paris Fashion Week zagen we daar een paar voorbeelden van. In die gevallen waren hoog opgesneden body’s gecombineerd met een broek met lage taille en een blazer of open geknoopte blouse zodat een stukje heup of flank zichtbaar werd. Je krijgt dan een soort onverwacht ‘cut-out’-effect en dat kan heel spannend zijn.

Nog meer cut-out mode

Cut out jurk tijdens de Paris Fashion Week – Foto Charlotte Mesman

Een ander verhaal is het met de cut-out jurken die ook deze zomer weer in de mode zijn en die heel interessant en stijlvol kunnen zijn. Met een sandaaltje eronder worden het perfecte partyjurken; met zware boots en een leren jack creëer je een stoere look waar je ook overdag mee wegkomt.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en denk er het jouwe van :-)

