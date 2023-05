Hotte trend kleuren van het seizoen: wit en crème – Foto ADVERSUS

De mode menigte die afgelopen modeweek in Parijs samenkwam maakte één ding duidelijk: wit en crème zijn de hotste (niet-)kleuren van zomer 2023. Ondanks de buitengewoon lage temperaturen eind februari, begin maart van dit jaar kozen de modevakmensen en influencers massaal voor witte en crème looks. Dat deze lichte tinten een grote modetrend voor lente zomer 2023 zijn, wisten we eigenlijk al want ook op de catwalks wemelde het ervan. Het is iets om in gedachten te houden bij het updaten van jouw eigen zomergarderobe.

Total white looks

Van zwierige jurken tot op maat gemaakte broekpakken, van witte slip dresses tot sensueel uitgesneden witte jurken, van kanten tank tops tot wijde witte broeken, wit was overal rond de showlocaties in Parijs gezien. Vooral de total white look is enorm populair. Of je nu een minimalistische look gaat of iets dramatischer wil, wit is het perfecte canvas om de zomeroutfit van je dromen te creëren.

Wit combineren

Eén van de beste dingen aan wit is dat het ongelooflijk veelzijdig is. Het combineert goed met bijna elke kleur, van pastels tot felle neonkleuren. Als je op zoek bent naar een subtiele en ingetogen look, combineer dan een witte zomerjurk met een paar nude sandalen. Voor een gedurfde look kun je een wit broekpak combineren met een felle rode lippenstift en opvallende oorbellen.

Witte mode items

Wit laat zich ontzettend gemakkelijk dragen maar mocht je nog ideeën nodig hebben, dan hebben we er hier nog een paar voor je:

een zwierige witte maxi-jurk , perfect voor zomerse bruiloften (wit mag tegenwoordig ook naar een bruiloft!) of strandvakanties;

, perfect voor zomerse (wit mag tegenwoordig ook naar een bruiloft!) of strandvakanties; witte linnen broeken : combineer ze met een kleurrijke blouse voor een chique daglook;

: combineer ze met een kleurrijke blouse voor een chique daglook; een witte midi-rok : voor een geklede look draag je er hakken onder, voor een casual look sneakers of platte sandalen;

: voor een geklede look draag je er hakken onder, voor een casual look sneakers of platte sandalen; een witte blazer , een veelzijdig stuk dat gedragen kan worden met alles, van jeans tot jurken;

, een veelzijdig stuk dat gedragen kan worden met alles, van jeans tot jurken; een witte tanktop in jaren ’70 stijl, al sinds jaren een mode must-have;

in jaren ’70 stijl, al sinds jaren een mode must-have; witte sandalen met bandjes, een zomerse must-have die bij alles in je garderobe past.

Crème tinten trend kleuren van het seizoen

Modetrends lente 2023: chic in crème – Foto ADVERSUS

Crème looks zijn minstens net zo populair en stijlvol als wit. Een crèmekleurige slip dress met een blazer in tan of terracotta en gouden sieraden is goed voor een feestelijk zomerse gelegenheid. Maar denk ook aan crèmekleurige linnen pakken en romantische linnen jurken die je met mode accessoires in stro, raffia of touw draagt.

Smetteloos

Een voorwaarde om succesvol in het wit voor de dag te komen, is dat het onberispelijk wit moet zijn. Smetteloos en kraakhelder. Tandpastawit. Vlekken zijn uit den boze en verwassen items (was wit altijd gescheiden!) zijn not done. Ook outfits in crème moeten vanzelfsprekend om door een ringetje te halen zijn.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

