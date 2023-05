Het is alles goud wat er blinkt in de sieraden trends. De mood is elegant en minimalistisch. Dit zijn de mooiste dames kettingen voor 2023.

Sieradentrends. De mooiste gouden kettingen, minimalistisch, geraffineerd

Goud domineert in de sieradentrends voor 2023. Gouden dames kettingen zijn weer helemaal terug in beeld. De designs zijn modern en minimalistisch, vaak verfijnd, soms ook stoer. Het zijn elegante kettingen voor elke vrouw, wat je leeftijd of stijl ook is. Dit zijn de mooiste dames kettingen voor 2023.

Minimalistisch

Een simpel collier in goud – of het nu witgoud, geelgoud of rosé is – is voldoende om je decolleté en gezicht op te lichten. Je kunt zo’n gouden ketting op zich dragen, misschien met verfijnde schakels of andere geraffineerde details zoals een hartje of een zirkonia. Zo’n gouden ketting om je nek is überchic en stijlvol. Jij hebt oog voor mooie dingen, en weet wat luxe is, maar legt het er niet te dik bovenop. Je draagt een gouden ketting bij een mooie jurk, maar net zo goed bij je total jeans look, een T-shirt of een bikini.

Bedels en hangers voor een persoonlijke touch

Het is tegenwoordig heel belangrijk om met je uiterlijk en kleding je eigen persoonlijkheid uit te drukken en te onderstrepen. Bedels en hangers zijn dé manier om je gouden ketting een persoonlijke twist mee te geven. Ga voor bedels of hangers die een boodschap uitdragen of een symbolische betekenis voor je hebben. Of ga voor een enkele diamant voor een superdeluxe uitstraling.

Schakelkettingen

Al sinds jaren zijn schakelkettingen een topper. Ook dit jaar doen ze weer volop mee en ook hier heb je volop de keuze. Van verfijnde schakelkettingen tot zwaardere schakels. Wat je kiest, hangt af van jouw smaak maar ook van de look die je wilt creëren. Je kunt ook verschillende typen schakelkettingen bij elkaar dragen.

Verschillende lengtes

Hiermee komen we meteen op een andere kettingen trend: layeren. Combineer twee of meerdere kettingen met elkaar. Voor een mooi design is het belangrijk dat de kettingen verschillende lengtes hebben. Een vuistregel is om de kettingen onderling ongeveer vijf centimeter te laten verschillen. Bij kettingen met hangers is dit natuurlijk meer. Layeren kan enorm leuke looks opleveren die je al naar gelang je mood kunt variëren.

Metalen mixen

Zijn je kettingen niet allemaal in dezelfde goudkleur? Geen paniek want metalen mixen is helemaal in de mode. Je kunt witgoud, geelgoud en rosé gerust door elkaar dragen. Het kan juist heel bijzondere resultaten opleveren en voor diepte zorgen.

Parelkettingen

Tot slot nog een kettingtrend die weer helemaal trending is: de parelketting. Deze klassieker staat weer in het middelpunt van belangstelling en zet elke look luister bij, want ook hier geldt weer dat je deze kettingen niet laat liggen totdat je een bijzondere gelegenheid hebt. Je draagt ze altijd en overal!

Wat voor een goud type ben jij?

Weet jij niet of jij het type voor witgoud, geelgoud of rosé bent? Kijk dan naar je huidskleur. Heeft je huid een warme ondertoon en neigen je aders naar het groen, dan is goudgeel jouw ding. Witgoud flatteert een huid met een koude ondertoon (je aders zullen blauwachtig zijn). Rosé staat iedereen goed. Maar je huidskleur zegt niet alles. Ook de kleur en de stijl van je outfit kunnen bepalend zijn. Vertrouw op je stijlgevoel, is ons advies.