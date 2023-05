Witgoud, geelgoud, rosé, met of zonder diamanten, creolen, knopjes of oorhangers. Oorbellen van goud zijn…

Sieraden trends. Gouden oorbellen. Dit zijn de trends

Met de comeback van klassiekers staan ook gouden oorbellen weer in het middelpunt van de belangstelling. Oorbellen van goud geven je gezicht licht en voegen stijlvolle touch aan je look toe. Het zijn evergreens die elke outfit – hoe casual ook – meteen naar een ander niveau tillen. Net zoals in de mode zijn er ook in de sieradencollecties trends te vinden. We lichten drie gouden oorbellen trends voor 2023 voor je uit.

Gouden oorringen

Oorringen zijn al een paar jaar enorm populair. We zien ze regelmatig op de internationale catwalks voorbijkomen en influencers zweren bij hoops of creolen. Ook in de sieradencollecties zijn ze goed vertegenwoordigd. Met een paar gouden oorringen maak je een statement zonder dat het er te dik bovenop ligt. Het is een klassieke look, stijlvol, maar ook pittig en vlot. Je vindt ze in allerlei uitvoeringen: van simpele ringen tot bewerkte ringen met fonkelende diamanten. Wil je nog een stap verder zetten, ga dan voor creolen met een hangend diamantje dat extra beweging toevoegt.

Gouden oorhangers

Een oorbellentrend die dit jaar enorm booming is, is drop earrings. Dit zijn oorbellen in de lengte, ook wel gewoon ‘oorhangers’ genoemd. Ook in deze trend vind je weer de mooiste exemplaren. Kijk eens uit naar oorbellen van goud die in de lengte zijn uitgewerkt zoals staafjes die je met een knopje aan je oor bevestigt of ragfijne kettinkjes die je door je oor haalt.

Ear stacking

De laatste trend die je vast kent, is ear stacking, meerdere gaatjes per oor. Dit is een toptrend waar celebs en influencers momenteel niet genoeg van kunnen krijgen. Het is een heel creatieve manier om met oorbellen om te gaan. Je kunt van alles met elkaar combineren. Je kunt allerlei gouden oorknopjes, met of zonder diamantje, bij elkaar dragen. Maar je kunt er ook ringetjes bij halen. Of oorhangers. Je kunt het zo mooi maken als je wilt. Deze trend is op dit moment enorm populair en krijgt steeds meer voet aan de grond, niet alleen onder de jongeren maar je ziet vrouwen van elke leeftijd ermee. Als je voor verfijnde oorbellen van goud gaat, is het enorm stijlvol en chic.