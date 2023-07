Dit zijn de grootste haartrends voor herfst 2023. Backstage bij Elisabetta Franchi. Foto Charlotte Mesman

De herfst mag dan (gelukkig) nog een ver-van-ons-bed-show zijn, over de haartrends voor herfst 2023 valt al heel wat te zeggen. We hoeven de catwalk en backstage foto’s van de Fashion Weeks er maar bij te pakken om een goed beeld te krijgen van de allernieuwste haartrends en kapsels. En niemand die je verbiedt om er nu al vast mee te experimenteren!

De comeback van klassieke kapsels

Als we afgaan op de Fashion Weeks dan borduren we voort op de haartrends van de afgelopen maanden. Opvallend is een terugkeer naar klassieke kapsels en haarcoupes. Volgens ons hebben we hier te maken met de invloed van de quiet luxury trend die ook de mode in zijn greep houdt. Modern, essentieel, ingetogen, tijdloos.

Dit zijn de grootste haartrends voor herfst 2023. Photo courtesy of Max Mara

Vergeet alle experimenten met laagjes, wilde shags, wolf cuts, butterfly cuts en artistieke pony’s. Van al deze haartrends blijft er nog wel wat hangen – zie zien we nog wel trapsgewijze haarsnitten (van achteren lang, van voren een bob) of pony’s in een puntje – maar de overall mood is toch echt gewoon mooi en ‘doe maar normaal’. Denk aan kapsels op één lengte en haarstijlen als de ballerinaknot.

Dit zijn de grootste haartrends voor herfst 2023

Wat moet je je hierbij voorstellen? We zetten een aantal grote haartrends voor herfst 2023 voor je op een rijtje:

Pixie cuts

Dit zijn de grootste haartrends voor herfst 2023. Photo courtesy of Prada

De pixie cut blijft een topper en wel in zijn meest klassieke vorm: wat langer bovenop, kort aan de zijkanten en achterkant, met vrouwelijke details. Zelfs de wat langere ‘bakkebaarden’ zijn verdwenen. Het is allemaal fris, vlot en ladylike.

Bob kapsels

Dit zijn de grootste haartrends voor herfst 2023. Backstage bij Elisabetta Franchi. Foto Charlotte Mesman

Ook bob kapsels blijven we dragen en ook hier zien we eigenlijk geen gekke dingen voorbij komen. Strakke kaaklange bob kapsels zijn het meest geliefd maar je mag ook voor een korte haarlengte gaan of juist langer (de clavicut), als je haar maar op één lengte is geknipt. De styling is gelikt: het haar is mooi glad geföhnd en wordt met een nette middenscheiding gedragen.

Comeback van de zijscheiding

Lage zijscheiding bij Fendi. Foto Charlotte Mesman

Toch gaan we wel een comeback van de zijscheiding zien. Bij Fendi bijvoorbeeld hadden de modellen een heel diepe zijscheiding en was de volle kant van het haar over het voorhoofd naar de andere kant gebracht. Let ook op de wet look finish, een andere haartrend voor het nieuwe seizoen.

Shag wordt curly bob

Bob kapsels met krul. Foto Charlotte Mesman

De wilde shags – een erfenis van de jaren ’90 – van vorig jaar zomer zijn al weer uit beeld verdwenen. Houd je wel van een beetje beweging, accentueer dan de textuur van je haar. Zo is het een trend om juist in sterk krullend haar een bob te laten knippen.

Pony’s

Pony’s blijven een geliefde haartrend en zijn ideaal om je kapsel te updaten zonder dat er rigoureus de schaar in hoeft. Ook hier zien we een terugkeer naar klassiekers. Superkorte pony’s (mini bangs) en rafelige pony’s zijn een beetje op hun retour. Denk eerder in termen van Jane Birkin pony’s: vol en lang.

Klassiek lang haar

Rode haarkleuren voor herfst 2023. Foto Charlotte Mesman

Lang haar dat op één lengte is geknipt, behoort ook tot de top haartrends voor herfst 2023. Saai? Nee hoor! Wat hier zijn het de haarkleuren die leven in de brouwerij brengen. Rode haarkleuren zijn nog steeds erg geliefd. Je mag ook voor een heel lichte haarkleur – een soort Scandinavisch blond – gaan en verder gaan we weer volop aan de slag met geraffineerde balayages en highlights.

Zwarte strikken

Tijdens de Fashion Week van afgelopen februari en maart zagen we in de streetstyle overal zwarte haarstrikken opduiken. Deze trend zagen we ook op de catwalks voor herfst winter 2023 2024. Zo was het haar van de modellen bij Max Mara in een losse paardenstaart naar achteren gebracht en met een zwarte strik vastgezet. Dit is iets om meteen mee te experimenteren!

Vlechtkapsels

Een andere haartrend voor herfst 2023 is vlechtkapsels: klassiek of geconstrueerd. Vlechten blijven inspireren.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw hair look voor het nieuwe seizoen.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS