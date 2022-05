Dit nieuwe laagjeskapsel is hip en staat iedereen goed

De haartrends voor 2022 zijn heftig. Er zit zoveel nieuws bij en er valt zoveel te leren. De hotste haarlengte is de bob. De terugkeer van de jaren ’90 brengt beweging en laagjes met zich mee. Van de jaren ’90 zit je zò weer in de jaren ’70 (die de inspiratiebron voor de jaren ’90 waren). Kluts al deze invloeden door elkaar en je krijgt: de butterfly cut.

Over de butterfly cut gaan we het komende jaar nog veel horen. Kort gezegd is het twee kapsels in één: een bobkapsel aan de voorkant en een lange achterkant. Puristen gaan hier wel voor een heel abrupt lengteverschil zodat je sterk grafisch effect krijgt. Maar de 2022-versie is zacht, met veel lagen waarbij de lengteverschillen mooi in elkaar overlopen. Daardoor is dit kapsel weinig ingrijpend en staat het iedereen goed. Het is een manier om beweging en volume aan je haar toe te voegen.

Kapseltrends 2022. De butterfly cut

Uitgangspunt voor de butterfly hair cut is lang of schouderlang haar. Vervolgens worden de lokken rond het gezicht korter en gelaagd geknipt, zo ongeveer de lengte van een uitgegroeide gordijntjespony. Deze kortere lokken lopen geleidelijk over in de rest van de haarlengte die dus lang blijft.

Bind je je haar samen dan halen de voorste haarlokken het elastiek niet en hangen die als een bobkapsel (!) om je gezicht. Met deze haircut is het dus heel eenvoudig om een bobkapsel te faken.

Maar ook als je je haar los laat hangen, staat het mooi omdat de haarlokken rond je gezicht dansen. Je kunt ze accentueren door ze wat op te lichten (face framing). De rest van je haar geef je een losse slag of beach waves mee zodat er goed wat beweging in zit. Voilà, een hoofd waar de Charlie’s Angels mee naar de kroon kunt steken.

Waarom deze haarsnit butterfly cut genoemd wordt? Dat is heel simpel. Net zoals de vlinder van rups in vlinder transformeert, zo kun jij met deze haarsnit je lange haar in een handomdraai in een trendy bobkapsel transformeren (zonder dat de schaar eraan te pas komt).

Dit kapsel vraagt om vrij weinig onderhoud. Als je de lagen aan de voorkant flink kort laat knippen, kun je het 10 tot 12 weken zonder kapper uitzingen.

