10 Tips voor een gelukkig(er) leven.

10 Tips om sereen door het leven te gaan

We leven in een wereld die in een hoog tempo verandert. Elke dag komt er een enorme hoeveelheid nieuwsberichten op ons af. Angsten, economische problemen en onzekerheid over de toekomst houden ons in de greep.

Het is niet gemakkelijk om in de tijd waarin we nu leven sereen en luchtig door het leven te gaan. Maar iedereen heeft recht op sereniteit en een zekere zorgloosheid. We moeten eraan werken, ze vasthouden! Hier zijn een aantal adviezen om sereen, of in ieder geval serener, door het leven te gaan.

1. Doe de televisie uit. Doe ‘m een hele dag eens niet aan. Geen nieuwsberichten, geen televisieprogramma’s. Niets. Voel je je beter? Probeer dan eens om de televisie een hele week niet aan te doen. En dan een maand, een jaar. Onmogelijk? Nee hoor, steeds meer mensen verwijzen het ‘kastje’ naar het oud vuil.

2. Leer om alleen te zijn. Concentreer je op je ademhaling, zet je gedachten stil. We hebben het hier niet over meditatie maar over relax. Isoleer je in je kamer, doe de ramen dicht, zoek de stilte op of geniet van ontspannende muziek. Doe dit 10 minuten lang en denk aan niets.

3. Vermijd ruzies en discussies, vooral die conflicten die geen zin hebben en nergens toe leiden. Bijvoorbeeld een discussie in de supermarkt omdat iemand voordringt. Wind je niet op. Denk je dat je enige boosheid moet tonen om respect af te dwingen, doe dan alsof je boos bent, maar blijf innerlijk kalm en onbewogen. Laat je dag niet door onbelangrijke kleinigheden verstoren.

4. Lees een boek. Hoe lang geleden heb je voor het laatst een boek gelezen? Maak er de tijd voor, zoek de rust op en geniet van ‘ouderwetse’ pagina’s tussen je vingers.

5. Omring je met positieve personen; blijf uit de buurt van negatieve personen. Laat ze niet toe tot je leven. Heb je negatieve mensen in je omgeving, besteed dan geen aandacht aan wat ze zeggen.

6. Zoek de natuur zoveel mogelijk op. En daarmee bedoelen we niet het parkje in de straat, maar de echte natuur. Bossen, strand, heide.

7. Heb je de mogelijkheid ertoe, adopteer dan een hondje of een poes. Huisdieren geven je leven een extra, liefdevolle, dimensie.

8. Doe aan sport. Kom in beweging.

9. Kook voor jezelf en voor de mensen die je lief hebt. Koken betekent creatief bezig. Koken doe je ook met je hart. Het is een liefdevolle expressie, een liefdevol gebaar voor iedereen die uitgenodigd is aan jouw tafel.

10. Reken af met angsten. Wees nergens bang voor. Voor niemand niet. Angst verlamt, vreet aan je… eet je op! Weet je niet hoe je je angsten de baas kunt worden? We citeren Loesje: Een middel tegen angst is vooral veel met elkaar vrijen.

